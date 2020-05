Covid-19 et immobilier locatif : 3 Français sur 10 investiront près de chez eux !

3 investisseurs sur 5 recherchent un rendement locatif immédiat

D’après les réponses qui nous ont été données, 61 % des Français qui investissent dans la pierre locative, recherchent, en priorité, à profiter d’un rendement locatif immédiat. 23 % des sondés se focalisent, quant à eux, sur une demande locative forte, synonyme, à leurs yeux, d’un faible risque de vacance locative. Enfin, pour 15 % des investisseurs, c’est la perspective de réaliser une plus-value à la revente qui conditionne le succès de leur opération.

Bon à savoir : Un propriétaire sur trois (34 %) craint que son locataire ne soit pas en mesure de lui régler son loyer. 18 % des locataires (soit près d’1 sur 5) ont peur de ne pas être en capacité de payer leur loyer. (Source : Étude SeLoger-OMI-avril 2020)

Après le 11 mai, l’immobilier sera toujours le coup de cœur des Français

À l’issue du confinement, c’est – encore et toujours – l’immobilier qui arrivera en tête (et de très, très loin !) des placements préférés des Français. Jugez plutôt, l’étude que nous avons réalisée avec l’OMI nous apprend que l’immobilier restera le placement « coup de cœur » de 90 % des investisseurs interrogés. À titre de comparaison, l’assurance-vie et la bourse ne recueillent respectivement que 3 % et 7 % des suffrages. On peut donc considérer que la crise sanitaire du Covid-19 aura consolidé le statut de valeur « refuge » dont jouit l’immobilier auprès des Français, en général et des investisseurs, en particulier. En comparaison, un sondage datant d’avant le confinement faisait apparaître une plus grande diversification. En effet, si 61 % des personnes interrogées avaient déjà investi dans la pierre, 32 % avaient opté pour l’assurance-vie et 26 % avaient boursicoté. Mais ça, c’était avant…

Les investisseurs plébiscitent l’immobilier ancien !

Si l’on en croit le proverbe, c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes (ou les meilleures confitures, c’est vous qui voyez…). Loin de nous l’envie de nous prononcer sur la véracité de cette affirmation ! Pour autant, à la lecture des chiffres que nous avons recueillis durant notre étude, l’ancien semble avoir – plus que jamais – la cote auprès des Français ! Pas moins de 82 % des projets d’investissement locatif concernent l’immobilier ancien alors que le neuf n’attire que 5 % des investisseurs…