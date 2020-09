Location saisonnière été 2020 : Les Français ont privilégié les stations balnéaires et les séjours à la montagne dans l’Hexagone

Les locations saisonnières ont tiré leur épingle du jeu cet été à la montagne, ce qui devrait s'inscrire dans la durée, la tendance est plus que jamais présente en ce qui concerne l'espace et le grand air.

Situation sanitaire oblige, cet été, les vacanciers ont privilégié les destinations dans l’Hexagone. Les stations balnéaires et les séjours à la montagne ont été les destinations les plus plébiscitées. Welkeys, conciergerie Bnb, fait le bilan de la location saisonnière en 2020.

Welkeys, service de gestion et conciergerie dédié aux locations courte et moyenne durée, fait le bilan d’un été placé sous le signe du Covid. Tous, les acteurs du tourisme ont fait à peu près le même constat : situation sanitaire oblige, cet été, les vacanciers en location saisonnière ont privilégiés les destinations dans l’Hexagone. Alors, que faut-il retenir ?

Les destinations phares

La Côte Basque (35% des réservations), la Côte d’Azur (12% des réservations), le Var (11% des réservations), les Alpes (Chamonix, Megève, L’Alpe d’Huez 10 % des réservations) et la ville de Marseille avec 14 % des réservations.

Les voyageurs cet été

Séjours entre amis, familles avec un nombre moyen de voyageurs de 4 personnes.

Le timing de réservations

Les vacanciers ont commencé à réserver en moyenne 20 jours à l’avance, dès l’annonce de la phase 2 de déconfinement, cependant, Welkeys observe une majorité de ses réservations en dernière minute, pour la période de septembre et octobre. Durée moyenne des séjours : 8 jours

Les attentes des voyageurs

Conditions d’annulations souples

Ménage renforcé

Un logement confortable, spacieux, cuisine équipée, maisons avec jardins, piscine, appartements avec terrasse.

Les attentes des propriétaires

Accueil des vacanciers en toute sécurité

Prestations de ménages conformes aux recommandations des autorités sanitaires (aération, désinfection des zones de contacts, linge lavé à 60° etc…)

Optimiser le taux de remplissage pour continuer à augmenter les revenus issus de la location courte durée.

Location mixte, en courte et moyenne durée dans les grandes villes

Points réguliers autour de la situation actuelle et l’évolution du marché

Condition d’annulation souples.

Perspectives

La montagne a montré un taux de fréquentation record cet été, de nouvelles personnes découvrent des régions et vont probablement y retourner en hiver. La fréquentation des régions en Montagne a augmenté de + 3,7% par rapport à l’année dernière. (source ANMSM).

La destination Auvergne Rhône Alpes reste la seconde destination la plus recherchée à cette période de l’année (source Atout France et OTCP).

« Les locations saisonnières ont tiré leur épingle du jeu cet été à la montagne, ce qui devrait s’inscrire dans la durée, la tendance est plus que jamais présente en ce qui concerne l’espace et le grand air », commente Chloé Fournier, fondatrice et CEO de Welkeys.