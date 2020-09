Investir en immobilier : Les SCPI européennes sur le devant de la scène

L’investissement immobilier en parts de SCPI européennes offre une bonne résistance aux perturbations causées par la covid-19. « Rendements supérieurs à 5 % nets et diversification sont au rendez-vous», selon Lionel Benhamou, de La Centrale des SCPI.

A la rentrée, de nombreux Français prennent leur épargne en main pour débuter le mois de septembre dans une bonne dynamique. Certains placements suscitent un vif intérêt auprès des épargnants grâce à leur résistance aux perturbations causées par la covid-19. C’est le cas de l’investissement immobilier en parts de SCPI européennes qui fait un carton plein. « Rendements supérieurs à 5 % nets et diversification sont au rendez-vous», comme le souligne Lionel Benhamou, associé fondateur du comparateur en ligne La Centrale des SCPI.

Qu’est-ce qu’une SCPI européenne ?

Beaucoup connaissent le placement SCPI, un support d’épargne immobilier qui permet aux épargnants d’investir en immobilier sous forme de parts, tout en déléguant la gestion à une société de gestion. Ce fonds immobilier génère aux épargnants un revenu assimilable à un loyer mensuel ou trimestriel. Composées de bureaux, de cliniques, d’entrepôts logistiques ou de commerces alimentaires, les SCPI peuvent atteindre rapidement une capitalisation de plusieurs centaines de millions d’euros. Mais connaissez-vous les SCPI européennes ?

Les SCPI européennes se démarquent par la localisation hors France de leur portefeuille immobilier. Depuis maintenant une dizaine d’années, elles n’hésitent plus à développer leurs patrimoines dans la zone euro, dans des pays comme l’Allemagne, l’Italie ou Irlande, voire en dehors de la zone euro à l’image de la SCPI Corum XL.

C’est grâce à ces fonds immobiliers européens que les épargnants diversifient ingénieusement leur patrimoine immobilier sur des zones géographiques à forte croissance et profitent des opportunités d’investissements à travers l’Europe.

D’ailleurs, Il est très simple d’acheter des parts de SCPI européennes depuis l’apparition de plateformes digitales telle que La Centrale des SCPI qui permet aux épargnants de souscrire en ligne.

Pourquoi investir dans l’immobilier en Europe ?

Le marché immobilier européen a déjà séduit de nombreuses SCPI européennes à la conquête de diversification et de performance.

Il y a encore une trentaine d’années, Paris et l’Ile de France suffisaient à combler les épargnants en SCPI. Ce qui était vrai dans les années 90 ne l’est plus aujourd’hui : le marché francilien est devenu saturé, cher et peu rentable. Les SCPI de rendement se sont adaptées aux nouvelles tendances et ont investi dans l’immobilier européen pour marquer un nouveau départ et offrir de belles perspectives aux investisseurs Français. Pour preuve, les investissements hors France réalisé par les fonds immobiliers ont été multipliés par 4 ces 4 dernières années en réponse à la demande croissante des Français.

Sur le plan économique, la croissance du PIB dans plusieurs pays d’Europe tels que la Hongrie et l’Irlande peut dépasser 5 % par an. Cette croissance s’accompagne par de nombreuses créations d’entreprises, le développement important des nouvelles technologies, un taux de chômage faible et un niveau d’éducation élevé. Autant de facteurs qui incite sans frein les fonds immobiliers à acheter des immeubles en Europe.

« On constate depuis 10 ans à La Centrale des SCPI, une demande exponentielle de SCPI européennes par les épargnants. Beaucoup d’investisseurs nous contactent au 01.44.56.00.23 pour composer un portefeuille multi-SCPI européennes. Nous sommes presque un passage obligé ! », ajoute Thibault Le Coail, consultant sénior de La Centrale des SCPI.

Quels sont les rendements des SCPI européennes ?

Le prix des actifs immobiliers dans des métropoles européennes demeure très attractif pour les SCPI et les performances s’en ressentent. Pouvant atteindre jusqu’à 6 % nets à l’image de la SCPI Corum Origin en 2019, les SCPI européennes permettent de rémunérer l’argent investi.

Avec un terrain de prospection plus élargi, les SCPI européennes achètent des biens immobiliers avec des rendements supérieurs aux actifs français de la même catégorie. En cette année 2020, de nouvelles zones économiques sont exploitées par les SCPI européennes : Dublin en Irlande, Varsovie en Pologne, Sandnes en Norvège ou encore Hanovre en Allemagne.

Cerise sur le gâteau, les investisseurs en fonds immobiliers européens bénéficient d’une fiscalité plus douce, grâce à l’absence des prélèvement sociaux de 17,2 % sur les dividendes perçus.

Pour quelles stratégies de SCPI européennes opter ?

Un grand nombre de SCPI développent leurs parcs immobiliers à l’étranger. On compte désormais une dizaine de SCPI européennes sur le marché.

Deux stratégies différentes dans l’univers des SCPI européennes se distinguent :

SCPI européennes multisectorielles

Les SCPI européennes multisectorielles investissent dans une multitude de pays européens et dans toutes les classes d’actifs. Par exemple, les SCPI Corum diversifient leurs acquisitions en fonction des opportunités dans la zone Euro (SCPI Eurion et SCPI Corum Origin) et en dehors de la zone euro (SCPI Corum XL). Ainsi, ces SCPI multisectorielles européennes mutualisent fortement les risques locatifs et conjoncturels. L’objectif est de ne dépendre d’aucun marché, d’aucun secteur d’activité ni d’aucune zone géographique. Selon les préconisations des experts de La Centrale des SCPI, ces SCPI européennes multisectorielles doivent constituer le socle solide d’un portefeuille multi-SCPI diversifié.

D’ailleurs, la stratégie opportuniste des SCPI Corum a été récompensée par 2 prix lors des Victoires de la Pierre-Papier 2020 : meilleure SCPI internationale et meilleur service aux investisseurs.

SCPI européennes spécialisées

En se focalisant sur un marché bien précis à l’étranger, la SCPI joue la carte de l’hyperspécialisation. Les connaissances pointues du marché immobilier local et des facteurs économiques sont mises en avant par ces SCPI européennes. Des professionnels de l’immobilier tertiaire sont implantés sur place pour déceler et acheter les meilleurs actifs de chaque pays.

Exemple de SCPI européennes spécialisées



Où bénéficier d’un conseil pour acheter des SCPI européennes ?

Avertissement

L’investissement dans une SCPI n’est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d’achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d’être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

Avertissement concernant la SCPI Corum XL

Comme tout investissement immobilier, la liquidité de la SCPI CORUM XL est limitée, le capital et les revenus non garantis.

Le risque lié aux cours des devises accroit le risque sur les revenus et le capital.

Avant tout investissement, vérifiez qu’il est adapté à la situation patrimoniale de l’épargnant et à ses objectifs d’investissements.