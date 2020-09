Octobre rose : La Fondation L’Adresse soutient l’association Rose Up pour la 2ème année consécutive

Après avoir récolté 20 000€ en 2019, la Fondation l’Adresse renouvelle son engagement auprès de Rose Up et se mobilise pour Octobre Rose. La mécanique est simple : 1 panneau posé = 10€ reversé par l’agence l’Adresse à la Fondation.

La Fondation l’Adresse, créée sous l’égide de la Fondation de France, est destinée à lutter contre les inégalités dans l’accès au logement. Depuis sa création en 2019, elle s’engage aux côtés de Rose Up, association reconnue d’utilité publique, qui a pour mission d’informer et soutenir les femmes touchées par le cancer ainsi que leurs proches et de défendre leurs droits. L’association est d’ailleurs très active sur la question du droit à l’oubli, déterminante dans le cas d’un accès au logement par l’octroi d’un prêt bancaire.

Désireuse d’aller encore plus loin cette année, tout au long du mois d’Octobre, chaque agence immobilière du réseau se pare de la couleur rose, couleur emblématique de cette lutte : affiches vitrines, rubans roses, sacs cabas,… tout sera bon pour afficher fièrement le soutien de la coopérative à Octobre Rose !

Le réseau l’Adresse invite tout le monde à se mobiliser gratuitement avec un geste simple : afficher un ou plusieurs panneaux Octobre Rose sur leurs fenêtres, façades et clôtures.

Pour chaque panneau posé, obtenu sur simple demande auprès de l’agence l’Adresse la plus proche*, les agences s’engagent à reverser 10€ à la Fondation l’Adresse pour le bénéfice de Rose Up.

« En cette seconde année de soutien, nous avons souhaité renouveler notre engagement auprès de l’association Rose Up à une seule condition : aller encore plus loin ! « , explique Béatrice Favat-Poinsot, Présidente de la Fondation l’Adresse. Et de poursuivre : « Ainsi, nous avons voulu permettre à tous de se mobiliser à nos côtés afin d’adresser un message à tous les malades et leurs proches : nous sommes avec vous. Une nouvelle fois, je suis fière de cet engagement et de l’implication de tous car ce sont les valeurs qui nous sont chères qui s’expriment ici, celles d’humanisme et de solidarité. »