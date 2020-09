Crédit immobilier : Acheter avec un CDI à 2 000€, sans épargne, devient impossible !

Le mois de septembre 2020 n’a pas marqué le tournant historique tant attendu par les acheteurs sur le marché de l’immobilier. La baisse des prix n’est pas encore d’actualité bien que certains stagnent dans les grandes villes telles que Lille, Lyon ou Toulouse. Globalement, l’offre reste nettement plus faible que la demande, permettant aux vendeurs d’imposer leurs conditions sans négocier. On remarquera qu’il est 5,4 % plus cher d’acheter aujourd’hui qu’il y a un an à la même période.

Concernant le profil des heureux élus, le constat est sans appel et sans surprise : les dossiers acceptés sont ceux des profils les plus aisés, souvent à la recherche d’une pièce en plus ou d’une maison avec un jardin. L’attrait de la périphérie serait, selon le baromètre de Se Loger, particulièrement soutenu pour les villes de Bordeaux, Rouen, Strasbourg et Toulouse. Monemprunt.com a ainsi enregistré une hausse des demandes de prêt pour des logements hors des métropoles de plus de 20% ! En parallèle, les dossiers de financement des primo-accédants et des emprunteurs les plus modestes sont décortiqués scrupuleusement par les banques. Ces dernières recherchent un signe de solidité financière à travers de l’apport ou une enveloppe d’épargne. De quoi limiter un peu plus l’accès à la propriété.