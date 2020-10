Télétravail et vie de château, oui c’est possible !

Le confinement et l’appel du large créent aussi un appel sur les châteaux

Si l’acquisition d’un château est toujours le fruit d’un projet murement réfléchi et porté par toute la cellule familiale, la cote de ces biens d’exception s’est décidément renforcée portée à la fois par l’envie de grand air et d’espace et par les bénéfices du télétravail. (Plus de 50% de demandes de visites sur cette typologie de biens malgré toutes les contraintes des règles Covid).

Plus encore les châteaux situés à proximité des métropoles dans un rayon de 15km autour des grandes villes et de 100km autour de Paris voient leur cote augmenter. Ainsi autour de Paris, l’Oise, la Picardie et la Normandie ont le vent en poupe de même que l’Indre, le Cher et la Nièvre à 2h30 de la capitale.

Si la surface d’un château permet aisément l’aménagement d’un espace dédié au télétravail, certains vont même jusqu’à y installer leur activité professionnelle conjuguant ainsi l’écrin patrimonial et historique et les contraintes professionnelles.

Par exemple, le groupe Mercure vend un château inscrit MH de 1200m2 sur un terrain de 4 hectares à 15 minutes de Rennes pour 2 280 000 €. Il possède une dizaine de bureaux et de salles de réunion, deux petits appartements pour accueillir des collaborateurs ; le château résidentiel adapté au travail à distance par excellence.