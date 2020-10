Recrutement : Kokoon recherche 300 nouveaux Kokooners qui marient l’humour, ont la « niaque » et 100% d’empathie

Nos Kokooners et tous les membres de l’équipe Kokoon sont choisis car ils ont eux-mêmes vécu des choses dans leur vie qui les ont marqué et transformé. Ils sont ensuite spécialement formés pour pré-qualifier, accompagner, conseiller et favoriser des visites vertueuses, afin de faire gagner un temps précieux aux futurs locataires parce qu’ils les auront compris. Si vous vous reconnaissez dans nos valeurs, rejoignez-nous !

La startup PropTech recherche ses nouveaux Kokooners à Paris et dans 15 grandes villes françaises. Les conditions : avoir l’esprit de service, de la générosité dans l’effort, de l’empathie et de l’’humour. Vous vous reconnaissez ? Foncez !

Kokoon, le service personnalisé de chasse immobilière dédié à la location créé par Lénaïc Boucher et Alexandre Robert, se développe rapidement depuis sa création en 2019 et a comme objectifs de passer à 300 Kokooners partout en France (80% à Paris et 20% dans d’autres villes de France) et de devenir le leader français de la chasse locative. Des postes marketing et commerciaux sont également ouverts pour renforcer l’équipe parisienne

Des Kokooners formés au sein de la Kokoon Academy

Dans les grands moments de vie, Kokoon aide les futurs locataires à trouver leurs cocons, en les accompagnant depuis la constitution du dossier de location jusqu’à la signature du bail. L’accompagnement est fait sur mesure : l’IA développée par Kokoon permet de faire « matcher » le bon Kokooner avec le futur locataire, selon leurs affinités et leurs expériences de vie, pour transformer l’expérience de recherche d’appartement, souvent tumultueuse, en expérience agréable.

Les Kokooners sont donc des chasseurs de logement indépendants, qui vont accompagner et conseiller leur client pour trouver le logement où ils se sentiront le mieux. Grâce à Kokoon, sur les 130 heures passées en moyenne pour trouver un logement, les locataires « économisent » jusqu’à 125 heures ! Les Kokooners sont formés par Kokoon au sein de la Kokoon Academy pour qu’ils acquièrent compétences techniques et méthodologies centrées sur l’expérience client, avec un onboarding permanent.

Des valeurs humaines à partager sans modération

Pour Kokoon, l’esprit de service, la générosité dans l’effort et l’empathie sont des valeurs centrales. L’humour est également primordial car il permet bien souvent de débloquer des situations parfois émotionnellement complexes et stressantes.

Des recrutements qui confirment une nouvelle étape dans le développement de Kokoon

Précédemment axé sur la chasse immobilière personnalisée pour les talents de grands comptes Kokoon propose désormais les services de ses Kokooners aux particuliers dans 15 villes de France.

« Nous sommes convaincus que nos idées et valeurs fondatrices pour inventer la chasse immobilière locative trouvent pleinement leur justification avec la crise Covid19, déclare Lénaïc Boucher, co- fondateur de Kokoon. Nous humanisons la transformation digitale de l’immobilier. Nos Kokooners et tous les membres de l’équipe Kokoon sont choisis car ils ont eux-mêmes vécu des choses dans leur vie qui les ont marqué et transformé. Ils sont ensuite spécialement formés pour pré-qualifier, accompagner, conseiller et favoriser des visites vertueuses, afin de faire gagner un temps précieux aux futurs locataires parce qu’ils les auront compris. Si vous vous reconnaissez dans nos valeurs, rejoignez-nous ! »

Wanted …

Pour l’accompagner dans ce fort développement, la startup ouvre également plusieurs postes de management et recherche celui ou celle qui deviendra son Responsable des Talents, doté d’une forte intelligence émotionnelle pour sélectionner, « onboarder » et faire monter en compétence les Kokooners. Un ou une Traffic manager avec un esprit entrepreneurial et une appétence pour les data et KPIs pour optimiser le trafic et le CRM.

Kokoon est très active sur les réseaux sociaux et a développé des outils de storytelling originaux : un ou une community manager aura le rôle d’ancrer les valeurs de la startup dans l’inconscient collectif en s’appuyant sur les fables et les portraits de Kokooners. Enfin, Kokoon recherche également sa ou son Directeur Marketing et la personne qui deviendra Vice-président Produit.

Vous vous êtes reconnu.e.s ? Alors postulez ! : alexandre@kokoon.fr