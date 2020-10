Rudy Cohen : « Vinci Immobilier Corporate fait son entrée au capital de Lici »

La start-up Lici, éditrice d’une application mobile de partage de mandats entre agences immobilières permet aux professionnels d’apporter aux acquéreurs une offre élargie de biens et aux vendeurs une base d’acquéreurs démultipliée. Elle simplifie l’échange et facilite la collaboration pour accroître le flux de transactions et réduire les délais de vente.

« Nous sommes ravis de la confiance et du soutien de Vinci Immobilier à ce stade de notre développement. Son entrée au capital de Lici démontre le sérieux de notre solution et nous ouvre de nouvelles perspectives de croissance grâce à son expertise et à son réseau. Nous allons enrichir notre maillage national en proposant de nouveaux services On et Off line toujours plus innovants et un accompagnement sur-mesure de nos clients. Ensemble, nous irons très loin« , ajoute Rudy Cohen.