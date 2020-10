« Visale, c’est une caution pour le locataire, une garantie loyers impayés pour le bailleur, et c’est gratuit », Jean-Jacques Perrot (APAGL)

Jean-Jacques Perot, nouveau président de l’APAGL fait le point sur le dispositif Visale au micro de Mon Podcast Immo.

Vous cherchez un appartement à louer et vous ne savez pas très bien comment vous allez réussir à montrer patte blanche au bailleur ? Vous avez un appartement à louer vous voulez sécuriser les loyer ? Dans les deux cas, vous pouvez faire appel au dispositif Visale, piloté par l’Association pour l’Accès aux Garanties Locatives (APAGL). Jean-Jacques Perrot, nouveau président de l’APAGL est l’invité de Mon Podcast Immo.

Qu’est-ce que la garantie Visale ?

Le dispositif de cautionnement Visale a été conçu par Action Logement pour apporter une réponse concrète aux locataires et aux bailleurs. Simple et sûre, la garantie Visale permet à un public large d’accéder à un logement et fournit aux propriétaires privés, l’assurance d’une sécurisation de leur bien mis en location. Il s’inscrit au centre de la vocation d’utilité sociale du Groupe, en facilitant l’accès au logement des salariés et favorisant ainsi leur accès à l’emploi et leur mobilité professionnelle et résidentielle.

Pour le futur locataire, Visale un service de sécurisation des loyers, gratuit et entièrement digitalisé qui permet d’obtenir rapidement une garantie locative, qui peut se substituer à la caution parentale et qui renforce le dossier de candidature.

Pour le bailleur, Visale est une garantie couvrant les risques d’impayés jusqu’à 36 mois de loyers et de charges, et qui prend en charge les éventuelles dégradations locatives à l’issue du bail. Visale est un dispositif qui peut être associé à d’autres aides et services proposés par Action Logement.

Combien ça coûte ?

Le dispositif Visale est entièrement gratuit pour le locataire et pour le bailleur.

Où en est le développement de Visale ?

Crée en 2016, Visale a permis à plus de 300 000 ménages de se loger en France. Depuis un an, le nombre de garanties accordées a augmenté de 50%. En cette période de crise sanitaire, économique et sociale liée à la Covid-19, Visale remplit plus que jamais son rôle de dispositif d’utilité sociale en levant les freins auxquels se heurtent les jeunes et les salariés aux revenus modestes pour accéder au logement.

Sur l’année 2020, on aura délivré 150 000 Visale. Aujourd’hui, 4 personnes sur 10 connaissent Visale, l’ambition de l’APAGL est de développer Visale auprès des salariés. Nous avons confié au Credoc une mission d’évaluation du dispositif. Les conclusions nous aideront à réfléchir à de nouveaux déceloppements. Coté bailleurs, nous avons noué des partenariats avec de grands bailleurs tels la FNAIM. Nous allons développer le produit auprès de grands administrateurs de biens pour et rendre le système plus simple plus fiable.