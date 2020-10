Micro-entreprises, indépendants,TPE, PME… Ce que prévoit le dispositif de soutien aux entreprises de Bruno Le Maire pour le reconfinement

Le fonds de solidarité sera réactivé

Le fonds de solidarité sera réactivé pour tous et massivement renforcé pour la durée du confinement.

« C’est un soutien vital pour les plus petites entreprises, les indépendants, les artisans, les commerçants, les associations. Je pense aux restaurateurs, aux patrons de cafés et de bars, aux coiffeurs, aux magasins de vêtements, aux libraires. Je pense aussi à tous ceux qui font une grande partie de leur chiffre d’affaires en novembre et en décembre pour Noël : les commerces de jeux et de jouets, les parfumeries, les horlogeries et bijouteries, les magasins informatiques et d’électroménagers« , explique Bruno Le Maire.

Lors du confinement de mars dernier, une indemnisation de 1500 € pour les TPE fermées administrativement de moins de 10 salariés. Ce dispositif va être renforcé. afin de couvrir tous les cas de figure possible :

Ce qui est prévu pour les entreprises et commerces fermés administrativement

Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement pourront recevoir une indemnisation allant jusqu’à 10000€. Peu importe leur secteur d’activité ou leur situation géographique, les entreprises de moins de 50 salariés qui ne peuvent pas ouvrir bénéficieront d’une aide mensuelle allant jusqu’à 10 000 €, sans exception.

Ce qui est prévu pour les entreprises des secteurs du tourisme, événementiel, culture, sport