La Journée solidarité logement, c’est jeudi 5 novembre !

Solidarité Logement, rendre possible ce que l'Etat ne sait pas (plus) faire

Depuis 7 ans, la fondation I LOGE YOU, sous égide de la Fondation de France, et présidée par Isabelle Larochette, organise la Journée Solidarité Logement. Cette année, l’édition aura lieu le 5 novembre. Elle se digitale, et ce n’est pas une raison pour la rater ..

L’urgence sanitaire est au cœur de toutes les préoccupations et c’est bien légitime. Une onde de choc inédite a destabilisé l’ensemble de notre société. L’annonce gouvernementale d’un (re)confinement partiel à compter du 30 octobre frappe les plus fragiles. La « deuxième vague » est sociétale ; elle a pour facteur de transmission le Mal Logement avec comme conséquence une grande précarité des familles et la difficulté à subvenir à des besoins primaires : habiter, s’abriter, protéger les siens.

Depuis 7 ans, la fondation I LOGE YOU organise la Journée Solidarité Logement et lance un appel national afin de donner la parole aux différents acteurs. L’ambition de cette journée est de s’inscrire durablement au calendrier des grandes manifestations solidaires.

Cette édition sera digitale !

La conjoncture sanitaire ne fait pas renoncer. Digitaliser, c’est s’assurer un rayonnement beaucoup plus large afin de servir cette cause. La Journée Nationale Solidarité Logement accueillera associations et fondations nationales, élus, bénévoles, entreprises mobilisées, mais aussi bénéficiaires des initiatives afin de recueillir leurs témoignages et de définir au mieux leurs besoins.

Parmi eux :

Christophe Robert, Délégué Général, FONDATION ABBÉ PIERRE

Philippe Meynadier, Administrateur, LES RESTOS DU COEUR

Gauthier Faivre, Directeur Général, PETITS FRÈRES DES PAUVRES

Alexandre Giraud, Directeur du Mécénat, FONDATION DE FRANCE

Christophe Devys, Président, COLLECTIF ALERTE

Bertrand Gstalder, CEO SeLoger

Danielle Dubrac, Présidente, Unis

Et bien d’autres…

Permettre aux plus démunis à accéder au Mieux Logement

L’objectif de cette Journée Nationale Solidarité Logement est de partager, avec tous les acteurs, l’état des lieux du Mal Logement sur le territoire et de prioriser les nécessaires actions à instaurer et à faire perdurer afin de permettre aux plus démunis à accéder au Mieux Logement. Ainsi, le 5 novembre seront rassemblés tant les grands témoins que ceux qui sont en difficulté, les porteurs d’initiatives et tous ceux qui les soutiennent.