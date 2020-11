Marc Julien, président d’Agences Réunies : « Je ne suis pas là pour inaugurer les chrysantèmes! »

Marc Julien succède à André Perrissel à la tête du groupement d’agents immobiliers indépendants, Agences Réunies. Et il n’est pas en manque d’idées pour donner un nouvel élan à son déploiement. On vous dit tout.

Le groupement d’agents immobiliers indépendants, Agences Réunies, a vu le jour en 1999. Ses fondateurs ont voulu répondre à une demande des indépendants qui désiraient se regrouper face aux mandataires et aux réseaux de franchisés.

Entre l’isolement et la franchise …

Agences Réunies leur permettait ainsi d’accéder à la force d’un réseau tout en conservant leur indépendance et leur image de marque. Agences Réunies, leader des groupements d’agences sur le Grand Paris, avec plusieurs implantations en région, notamment dans le sud-est, a longtemps été dirigé par André Perrissel. Jusqu’à ce qu’il laisse la place à son directeur général …

Depuis le printemps, c’est donc Marc Julien* qui est à la barre. Et fraîchement élu, ce professionnel de l’immobilier chevronné (il est le président fondateur de Pierre Invest, le 1er courtier en immobilier neuf) n’est pas à court d’idées pour faire évoluer le groupement et accompagner ses affiliés. D’ailleurs, lorsqu’il a été élu à l’unanimité par les administrateurs, il les a prévenus : « Je ne suis pas là pour inaugurer les chrysanthèmes ».

Doter Agences Réunies d’un vrai service développement et marketing

Marc Julien l’assume : il veut faire bouger les choses et doter le groupement d’agents immobiliers indépendants d’une vraie structure. Agences Réunies a donc levé 400 000 € pour se donner les moyens de sa politique et a ainsi pu recruter pour étoffer le service développement et marketing. Cerise sur le gâteau, le groupement d’agents immobiliers indépendants possède aujourd’hui un siège social (qu’il vient d’inaugurer) au 20 avenue Franklin Roosevelt, dans le 8e arrondissement de Paris, et Marc Julien espère regrouper sous la bannière Agences Réunies près de 200 agences fin 2021 !

« Ce que je souhaite faire ? précise Marc Julien. Elever encore le niveau de services pour coller à ce que propose le marché, en termes d’innovations technologiques, tout en restant une marque accessible. Pas question de prélever à nos affiliés 10 % de leurs chiffres d’affaires ou d’imposer 50 000 € de droits d’entrée. Ce que les agents ont à y gagner ? Une réduction de leurs coûts avec un book des services optimisé et une augmentation de leurs revenus avec le système d’inter-agences ! »

Cibler les agents immobiliers en reconversion

Pour séduire une nouvelle cible, les agents immobiliers en reconversion (qui ont besoin de notoriété et d’une marque forte), Marc Julien prépare une petite révolution: il aimerait doter les agences d’une enseigne. « La marque gagnerait en visibilité. Ce qui pourrait intéresser aussi les indépendants ! », explique-t-il.

Et il veut proposer une formule renforcée en marketing et assistance (pour les agents moins expérimentés). A un prix de 999 €, non dégressif. Pour rappel, aujourd’hui, Agences Réunies, c’est 999 € par trimestre sans droit d’entrée la 1ère année puis 599 € par trimestre, soit moins de 200 € par mois. Le pack standard comprend la certification des avis par Opinion System et un abonnement à Modelo pour permettre aux agents immobiliers de faire leurs compromis. Agences Réunies a passé, par ailleur, un un accord avec Lici pour encourager le partage de mandats. L’abonnement comprend également un accès à la plateforme de neuf lesagentsduneuf.com.

*Gilles Parent, directeur général