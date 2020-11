Immobilier de prestige : Tanyards Farm, le manoir dans lequel Richard Branson a grandi est à vendre pour 4,5 millions d’euros

Au coeur de la campagne anglaise, au sud-ouest de Londres, dans le comté de Surrey, le manoir de briques rouges, plus connu sous le nom de « Tanyards Farm », dans lequel Sir Richard Branson, le milliardaire britannique à la tête de Virgin, a grandi, est à vendre.

Richard Branson a eu une vie incroyable : à 20 ans il ouvre son premier magasin Virgin à Londres, à 23 ans il produit la musique du film « L’Exorciste » et fait fortune. A 43 ans, il revend pour 1 milliard de dollars Virgin Records mais garde la marque Virgin et créé une compagnie aérienne, des magasins, une radio, des services financiers… 11 ans plus tard, il fonde la première agence de voyages dans l’espace. Aventurier des temps modernes, Richard Branson est anobli par la reine du Royaume Uni à 49 ans. Lui qui a traversé l’Atlantique et le Pacifique en montgolfière, qui a battu le record de traversée de la manche en voiture amphibie et celle de l’Atlantique en hors-bord, a passé son enfance dans cette belle propriété, comme il le mentionne dans son autobiographie parue en 2006 « Sir Richard Branson : L’autobiographie ».

« Nous sommes fiers que des personnalités de cette envergure choisissent Sotheby’s International Realty® pour la vente de leur bien », se réjouit Alexander Kraft, PDG de Sotheby’s International Realty France – Monaco.

Un manoir de briques rouges plein de caractère et de charme

La propriété, connue sous le nom de « Tanyards Farm », consiste en un joli manoir en briques rouges au cœur de la campagne anglaise. D’après le Mansion Global, les parents de Richard Branson auraient acheté la propriété en 1963 à une vicomtesse.

L’agent en charge de la vente chez United Kingdom Sotheby’s International Realty, Jason Corbett, rapporte que cette magnifique demeure historique est « pleine de charme et de caractère ». Derrière d’imposantes portes électriques qui préservent son intimité, s’ouvre une allée qui mène à la maison. Sur une surface habitable de plus de 300 m², la demeure comporte de nombreuses pièces, de vie et de réception, dont 4 belles chambres doubles et 3 salles de bains attenantes. Des plafonds avec poutres apparentes, une hauteur sous plafond souvent de 4 à 5 mètres et une lumière naturelle omniprésente contribuent à l’ambiance chaleureuse qui émane de cette maison. A ces éléments s’ajoutent encore des fenêtres vitraux, de majestueuses cheminées et un escalier en colimaçon. Au rez-de-chaussée, la cuisine sur mesure, magnifiquement peinte, possède de nombreuses surfaces de travail, un garde-manger et mène à la fois à la véranda du jardin et à la salle à manger. On y trouve aussi une salle familiale, disposant de sa propre entrée et pouvant être séparée du reste de la maison si besoin de créer des logements pour un adolescent souhaitant avoir plus d’intimité et d’autonomie ou pour le personnel avec au-dessus une chambre et sa salle de bains. Dans l’aile ouest de la maison, se trouvent une autre salle de réception, un vestiaire et un bureau donnant sur le jardin. A l’étage, chacune des 4 chambres d’une taille agréable a son propre caractère et est aménagée comme une invitation à un voyage dans le temps. Les trois salles de bain attenantes permettent une certaine indépendance de ses habitants. La maison, en parfait état, se prête au télétravail et peut convenir aux familles de tous âges.

Idéalement située sur un terrain de plus de 5 600 m², la maison jouit de deux jardins : un premier de plus de 930 m² devant la bâtisse et un plus grand à l’arrière. Ce dernier est une pelouse verdoyante bordée de jardins, de bois et de pâturages. Trois patios permettent de profiter du jardin au fur et à mesure de la course du soleil, un espace plutôt pour les repas à table et deux coins salon. Il y a aussi un bâtiment sous tente et une maison d’été.

Un potentiel incroyable et unique

« Tanyards Farm » est aussi une maison pleine de potentiel d’après Jason Corbett de chez United Kingdom Sotheby’s International Realty : « Avec ses hauts plafonds à poutres apparentes et un important nombre de pièces pleines de caractère, l’espace pourrait être aménagé différemment et proposer des espaces plus grands. La possibilité de pouvoir créer d’autres lieux d’hébergement ou des installations de loisirs dans le jardin fait de cette maison une propriété sans équivalent sur le marché anglais actuel ». En effet, la maison offre le potentiel de pouvoir être agrandie selon les besoins et envies des nouveaux propriétaires : des permis de construire pour des bâtiments supplémentaires dans le jardin avaient été délivrés mais les travaux n’ont finalement pas été menés. Aujourd’hui cette jolie maison de famille est à vendre pour 4 millions de livres (4,5 millions d’euros).

Un emplacement préservé, à la fois au calme et à proximité de toutes les commodités



Nichée au coeur de la campagne anglaise, au sud-ouest de Londres, dans le comté de Surrey, dans le paisible village de Shamley Green, la maison d’enfance de Richard Branson jouit d’un emplacement privilégié. A un peu plus de 8 kilomètres au sud de Guildford, c’est une zone recherchée, connue pour ses jolis villages conservés au milieu des collines de Surrey, dont la beauté naturelle est exceptionnelle.

La propriété est proche d’un terrain de cricket, d’un magasin, d’un café-épicerie fine et de deux pubs locaux. Les villages voisins de Shamley Green et Wonersh disposent de pubs populaires, de cabinets médicaux et de quelques petites boutiques pour répondre aux besoins du quotidien. Le village de Cranleigh (à 6,4 kilomètres), comme ceux de Guildford et Godalming (à environ 8 kilomètres), proposent de plus grandes possibilités de loisirs et de shopping. Il existe aussi un vaste choix d’excellentes écoles dans la région. La campagne environnante, notamment Blackheath et Winterfold, offre de nombreuses possibilités de marche, de vélo et d’équitation dans les paysages les plus pittoresques du comté. En termes de transport, il y a des trains rapides de Guildford et Godalming qui relient Londres/Waterloo en 35 minutes, et l’A3 qui offre un accès facile à l’autoroute M25 et aux aéroports de Londres, Heathrow et Gatwick.