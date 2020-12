Immobilier et (dé)confinement : Comment (faire) visiter un bien entre particuliers ?

Les visites entre particuliers liées à la vente ou à la location d’un bien, sont à nouveau autorisées depuis le 28 novembre. A condition de respecter le protocole recommandé par les autoritaires.

Vous vendez ou mettez en location un bien sans l’intermédiation d’un professionnel ? Vous allez visiter un logement à vendre ou à louer en direct par un particulier ? Voici les règles à suivre pour une visite immobilière dans le respect des contraintes d’hygiène et de sécurité liées à la crise sanitaire.

Découverte client poussée en amont de la visite

Pendant le confinement, seules sont autorisées les visites de biens pour l’achat ou la location d’une résidence principale.

En amont des visites physiques, une sélection accrue des candidats devra être effectuée, afin de limiter autant que possible les visites « inutiles ». Une « découverte client » poussée est donc conseillée.

Des modalités de déroulement de la visite seront établies et remises à tout candidat en amont de toute visite, par mail. Elles rappelleront notamment les gestes barrières et règles de distanciation physique ainsi que les conditions sanitaires imposées pour la réalisation de la visite –à savoir notamment que l’acheteur/locataire potentiel devra être équipé d’un masque et de gel hydro-alcoolique et ne pas être une personne « à risques » de forme sévère du Covid-19 selon la définition du HCSP .

A défaut de respecter ces conditions impératives, les bailleurs ou les vendeurs devront refuser de procéder à la visite.

Visite virtuelle en amont pour sélectionner les candidats

Afin de limiter les visites physiques aux seuls candidats réellement intéressés par le bien visé, il est nécessaire de procéder à la présentation « virtuelle » du bien à l’aide de vidéos soit en alternative aux visites réelles, soit en préalable.

Bon de visite pour justifier le déplacement

Les visites de biens seront exclusivement organisées sur rendez-vous fixé à l’avance. Une fois le rendez-vous fixé, le bailleur ou le vendeur fournira à l’acheteur ou locataire pré choisi un « bon pour visite », justifiant le déplacement du particulier. En amont de la visite, le propriétaire invite le client à télécharger l’Appli TousAntiCovid.

Vous visitez ou faites visiter un bien vide d’occupants

Les visites par des candidats seront espacées (1 visite par demi-journée) et le logement aéré 15 minutes avant la 1ere visite puis entre chaque visite. Le temps de visite en sera réduit (30 minutes maximum).

Les « visites groupées » en présence de plusieurs candidats sont exclues. De même, les visites successives rapprochées où les candidats attendent les uns après les autres dans l’escalier.

Avant la visite, le candidat devra être informé des règles sanitaires qui devront être respectées lors de la visite : porter un masque, se désinfecter les mains au gel hydro-alcoolique avant et après la visite, respecter les gestes barrières, annuler la visite en cas de symptômes évocateurs ou si la personne est contact à risque.

Le propriétaire pourra toutefois anticiper un éventuel oubli de la part du candidat et apporter un masque supplémentaire et du gel hydro-alcoolique en quantité suffisante pour lui et son client candidat.

Le nombre de personnes présentes dans le bien visité devra être réduit au strict minimum : 1 candidat visiteur et le bailleur/vendeur. A chaque instant de la visite, les distances de sécurité et gestes barrières devront être respectés en respectant la distance de sécurité.

Dans tous les cas, les gestes barrières et la distanciation physique d’un mètre minimum devront être respectés.

A noter : Le terme « biens vides » désigne les biens vides d’occupants : il peut s’agir de biens meublés ou vides au sens de la loi de 1989.

Vous visitez ou faites visiter un bien occupé

La visite de biens occupés en présence des occupants rend difficile le respect des distances de sécurité.

Il conviendra d’éviter tout contact avec les surfaces régulièrement touchées, qu’il s’agisse de poignées de portes ou de fenêtres, de meubles, de murs ou toute autre surface.

Or, s’agissant de biens occupés, le cas le plus probable est que les occupants aient été en contact avec le bien occupé dans les heures qui précèdent la visite. De ce fait la personne effectuant la visite sera équipée de lingettes désinfectantes de sorte à nettoyer les surfaces susceptibles d’être infectées par le virus.

L’approche la plus prudente tendra donc à limiter la visite de biens occupés.

Ceci étant, afin de tenir compte des contraintes s’imposant dans certains cas, il conviendra, en plus des règles applicables à la visite d’un bien vide, de veiller au respect de mesures de prudence telles que:

s’assurer de l’absence ou non dans les locaux de personnes à risque de santé élevé ou souffrant du COVID-19 ;

au préalable, le propriétaire demandera l’accord écrit de l’occupant à chaque visite. A cette occasion, il l’informera obligatoirement des consignes de sécurité à respecter (cf. annexe ci-dessous) ;

toutes les personnes présentes devront être munies de masques et s’être nettoyées les mains au gel hydroalcooliqueavant toute visite. A défaut, la visite sera interrompue. Le propriétaire pourra toutefois anticiper un éventuel oubli de la part des personnes présentes en fournissant masque et gel hydroalcoolique;

autant que possible, toutes les portes ou fenêtres seront ouvertes ou fermées par l’occupant, de sorte à limiter au maximum le contact par la personne effectuant la visite avec les surfaces ; ou à défaut par le propriétaire sous réserve de la réalisation d’une hygiène des mains par lavage avec du savon ou friction avec une solution hydroalcoolique ;

le nombre de personnes présentes dans le bien visité devra être réduit au strict minimum, l’idéal étant que 2 personnes maximum soient présentes dans chaque pièce lors de la visite, en respectant les distances de sécurité, et dans la mesure du possible en tenant les fenêtres ouvertes ;

toutes les personnes concernées réaliseront une hygiène des mains par lavage avec du savon ou friction avec une solution hydroalcoolique après la visite.

Déplacement : Ce qu’il faut savoir avant d’effectuer une visite immobilière

Les déplacements devront être effectués, dans la mesure du possible, de manière individuelle, (à vélo, à pied, en voiture etc.).

Le covoiturage est fortement déconseillé.

Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule, il convient de prévoir la désinfection des surfaces de contact entre utilisateurs (volant, boutons de commande, poignée de changement de vitesse…) et la mise à disposition de lingettes désinfectantes et de gel hydroalcoolique.

En cas d’utilisation des transports collectifs, les consignes spécifiques à ces transports devront être respectées.

En fonction des directives gouvernementales à venir et des conditions imposées par les sociétés de transport, il convient d’utiliser un masque de protection « grand public », et de demander systématiquement le lavage des mains sur le lieu du rendez-vous.

Il est également déconseillé d’utiliser les ascenseurs.

Le protocole sanitaire ci-dessus est celui établi par le Ministère du Logement.