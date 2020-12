La présence d’éoliennes peut être considérée comme un trouble normal de voisinage

Un récent arrêt de la Cour de cassation stipule que l’installation d’éoliennes peut être un trouble normal causé à l’environnement. Le point avec direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) .

Les propriétaires de résidences secondaires saisissent la justice pour troubles de voisinage généré par l’implantation d’éoliennes

Suite à l’installation d’éolienne, des voisins assignent la société de Parc éolien en réparation des préjudices occasionnés par l’installation, à proximité des résidences secondaires dont ils sont propriétaires, d’éoliennes générant selon eux des troubles anormaux du voisinage.

Les voisins demandent une indemnisation pour la perte de valeur de leur propriété. Selon eux, l’impact visuel des éoliennes porte atteinte à leur environnement proche en créant un trouble paysager qui aura des conséquences lors de la revente de leur bien.

La justice estime que nul n’a un droit acquis à la conservation de son environnement

Les rapports d’expertise et le constat d’huissier précisent que le bruit émis de jour comme de nuit par les éoliennes est inférieur au seuil réglementaire. Le parc éolien est installé à la distance réglementaire des habitations. De plus, un bois les sépare et apporte une protection visuelle et sonore aux habitants. Enfin, le hameau élégant et paisible se situe dans un espace rural ordinaire.