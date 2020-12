Rénovation énergétique : Le 11 janvier, vous pourrez déposer une demande d’aide en ligne sur la plateforme MaPrimeRénov.gouv.fr

Le 11, la plateforme MaPrimeRénov.gouv.fr sera mise à jour pour permettre à tous les propriétaires occupants, au-delà des seuls ménages aux ressources modestes, ainsi qu’aux syndicats de copropriétaires de déposer en ligne leur demande d’aide. Les propriétaires bailleurs devront attendre juillet.

En 2020, la rénovation énergétique des logements a continué sa progression très dynamique, au bénéfice du confort des Français, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’amélioration de l’habitat. Cette accélération s’explique notamment par la création de MaPrimeRénov’, une aide juste et simple, qui facilite le financement des travaux les plus vertueux. En 2021, MaPrimeRénov’ change d’échelle, devient une aide universelle et permet à tous de se lancer dans un projet de rénovation énergétique.

La rénovation énergétique au cœur de la relance : + de 170 000 dossiers MaPrimeRénov’ déposés

Un an après son lancement, MaPrimeRénov’ connaît un fort engouement chez les particuliers. Plus de 170 000 dossiers ont été déposés. La prise en compte des dossiers a connu des retards opérationnels liés aux impacts de la crise sanitaire et à des difficultés informatiques causant des désagréments aux futurs bénéficiaires. Les équipes de l’Anah se sont mobilisées et continueront à se mobiliser pour résoudre ces difficultés. Ainsi, l’instruction et le paiement des dossiers ont atteint leur rythme de croisière avec des délais de traitement stabilisés à 15 jours ouvrés dès que les dossiers sont complétés par les demandeurs ou leur mandataire. Ce délai est conforme à l’engagement de qualité de service.

Avec France Relance, MaPrimeRénov’ devient la principale aide de l’Etat à la rénovation énergétique en s’ouvrant à l’ensemble des propriétaires, occupants comme bailleurs, ainsi qu’à l’ensemble des copropriétaires. Par anticipation, les nouveaux publics éligibles ont pu débuter leur démarche de travaux dès le mois d’octobre 2020. Ils pourront matériellement déposer leur dossier à compter de janvier 2021.

Ce sont ainsi 500 000 rénovations énergétiques qui sont visées en 2021 grâce à une enveloppe budgétaire de 2 Mds €.

La rénovation globale pour tous

Désormais, MaPrimeRénov’ finance également les rénovations les plus ambitieuses avec la mise en place d’une aide à la rénovation globale pour les ménages aux revenus intermédiaires ou supérieurs. Les rénovations globales doivent permettre un gain énergétique d’au moins 55%. Les ménages modestes et très modestes continuent à bénéficier du programme Habiter Mieux dont les montants d’aides ont été relevés respectivement à 35 et 50% d’un plafond de travaux de 30 000 €.

Avec MaPrimeRénov’ Copropriétés, l’ensemble des copropriétés réalisant des travaux de rénovation permettant un gain énergétique d’au moins 35% sont éligibles à une aide qui peut couvrir jusqu’à 25% du montant des travaux. Une prime complémentaire peut également être apportée aux ménages les plus modestes.

Enfin, des bonus sont créés pour les rénovations qui permettent la sorties du statut de passoire thermique et pour celles qui permettent d’atteindre le niveau BBC.

Janvier 2021 : ouverture des dépôts de dossier pour les nouveaux bénéficiaires

La plateforme MaPrimeRénov.gouv.fr sera mise à jour le 11 janvier 2021 pour permettre à tous les propriétaires occupants, au-delà des seuls ménages aux ressources modestes, ainsi qu’aux syndicats de copropriétaires de déposer en ligne leur demande d’aide. Les propriétaires bailleurs pourront déposer leur dossier à partir de juillet 2021.

Les travaux engagés sur la base de devis signés entre le 1e octobre 2020 et l’ouverture du dépôt en ligne sont éligibles, même s’ils sont débutés voire terminés et payés, à condition de répondre aux critères d’accès à MaPrimeRénov’.