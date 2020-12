Crédit immobilier et annonces du HCSF : 2000 demandes de prêt pourraient être débloquées dans les prochaines semaines

Et les meilleurs taux immobiliers de décembre 2020 par durée d’emprunt

Les meilleurs taux du mois de décembre sont beaucoup plus avantageux que ceux obtenus au mois de novembre 2020. Ceux-ci ont, en effet, significativement baissé sur l’ensemble des durées d’emprunt, par rapport au mois précédent. Les baisses les plus significatives concernent les prêts contractés sur 15 à 25 ans, avec respectivement une diminution de 0.17% sur 15 ans, de 0,22% sur 20 ans et de 0,13% sur 25 ans. Les meilleurs taux obtenus sur décembre sont également plus avantageux que ceux obtenus au mois de novembre 2020, pour les prêts sur 7, 10 et 12 ans pour lesquels les meilleurs taux obtenus ont diminué de 0,02%, 0,06% et 0,09%.