Immobilier et Solidarité : La Fondation L’ADRESSE remet 45 000 euros de dons à l’Association Rose Up

Mobilisés tout au long du mois d’octobre dernier, le réseau l’Adresse, et ses collaborateurs, a récolté 45 000€ pour l’association Rose Up, deux fois plus que l’an passé.

4500 panneaux posés, 45 000 euros

Pour 1 panneau posé, 10€ reversés par les agences l’Adresse à la Fondation éponyme. L’objectif de ces panneaux était de permettre à tous d’afficher leur soutien aux femmes malades et à leurs proches tout en récoltant des fonds à leur profit. Chacun pouvait se procurer les panneaux de façon gratuite et sans condition, sur simple demande auprès de leur agence l’Adresse la plus proche.

Grâce à la mobilisation sans précédent des 360 agences du réseau, au travers des plus de 1500 collaborateurs que compte l’enseigne sur toute la France, c’est 4 500 panneaux qui ont été posés, permettant ainsi à la Fondation l’Adresse de reverser 45 000€ de dons à l’association Rose Up.

La Fondation l’Adresse, unique dans le secteur de l’immobilier

Après avoir récolté 20 000€ en 2019 pour Rose Up, mais également 20 200 € en février dernier pour l’UNAPECLE, la Fondation l’Adresse poursuit ainsi son engagement dans la lutte contre le cancer avec, en filigrane, la question du logement. Ces combats seront toujours au cœur de la mobilisation de la Fondation l’Adresse en 2021.

Depuis sa création il y a moins de 2 ans, à l’occasion des 20 ans du réseau, la Fondation l’Adresse, placée sous l’égide de la Fondation de France, n’a de cesse de défendre les valeurs du réseau, caractérisé par un état d’esprit solidaire et plaçant l’Homme au cœur de son fonctionnement.

« Nous sommes très fiers de cette nouvelle collaboration avec Rose Up en 2020, conclut Béatrice Favat-Poinsot, Présidente de la Fondation l’Adresse. En cette seconde année d’existence de la Fondation, nous souhaitions aller encore plus loin et c’est un pari réussi ! Après cette année 2020 si particulière, l’engagement et l’implication de tous sont les mots d’ordre et les valeurs d’humanisme et de solidarité, qui nous sont si chères, sont plus que jamais d’actualité. »