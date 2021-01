Formation : Nestenn vous aide à obtenir la carte professionnelle, pré-requis à toute ouverture d’agence immobilière !

L’avantage de cette formation c’est qu’elle permet à chacun de se former en durant son processus d’intégration et sans aucune perte de temps. Elle est basée sur du juridique alors que la formation de 7 semaines à suivre pour intégrer le réseau et qui alterne théorie et pratique est, elle, basée sur les méthodes Nestenn. Ainsi, le futur patron est plus que bien formé !

Le réseau Nestenn a opté il y a plus d’un an pour un programme de formation optionnelle qui permet aux candidats à la franchise d’obtenir à distance un diplôme, de quoi avoir la carte professionnelle et ouvrir une agence immobilière. Vous êtes intéressé ? Suivez le guide …

Malgré une année 2020 mouvementée et tourmentée, l’immobilier a toujours le vent en poupe … Le marché extrêmement résilient se porte bien et suscite de nombreuses vocations. Et ce, d’autant plus que beaucoup de Français ont perdu leur emploi avec la crise ou repensé leur carrière professionnelle. Sans compter que de nombreux conseillers immobiliers, salariés ou agents commerciaux souhaitent sauter le pas et ouvrir leur point de vente. Mais, dans un métier réglementé, les conditions d’habilitation peuvent paraître opaques, compliquées, et il n’est pas toujours simple pour les candidats de savoir comment se former pour décrocher le précieux sésame, la carte professionnelle, qui permet d’ouvrir une agence !

Quelles conditions pour obtenir la carte professionnelle ?

Le salarié doit justifier de 3 ans d’expérience en agence et d’un baccalauréat

Le salarié, s’il n’a pas le baccalauréat, doit justifier de dix ans en agence

Sans expérience, le candidat doit justifier d’un BTS profession immobilière ou d’un niveau bac +3 dans un domaine juridique, économique ou financier

Le rêve au bout des doigts

Pour aider les agents commerciaux, les cadres en reconversion ou même les salariés en poste en agence qui ne remplissent pas les conditions d’habilitation à se lancer dans l’aventure passionnante d’une création d’agence immobilière, le réseau Nestenn, qui compte plus de 380 agences réparties sur tout le territoire et plus de 1900 collaborateurs, a mis en place il y a un an, en partenariat avec une école de formation, un programme de 150 à 300 heures, à faire à son rythme, en distanciel, et qui conduit à un diplôme inscrit au niveau II du registre des certifications professionnelles. Déjà plus de 30 franchisés ont été formés dans cette école et ont pu réaliser leur rêve …

« La demande vis-à-vis de l’immobilier est forte de la part des Français, explique Romain Odano, responsable du développement du réseau Nestenn. C’est un métier qui attire. Mais, pour ouvrir une agence, il y a un certain nombre de conditions ç respecter… Or, ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver. L’avantage de cette formation c’est qu’elle permet à chacun de se former en durant son processus d’intégration et sans aucune perte de temps. Elle est basée sur du juridique alors que la formation de 7 semaines à suivre pour intégrer le réseau et qui alterne théorie et pratique est, elle, basée sur les méthodes Nestenn. Ainsi, le futur patron est plus que bien formé !»

Une sélection en amont de la formation

Pour intégrer l’école, il faut d’abord passer les épreuves de sélection imposées par le franchiseur. Ne partent en formation que les candidats qu’il a retenus. Pour se renseigner, rien de plus simple : toutes les informations sur la création d’agence immobilière sont à disposition sur le site de Nestenn. Remplissez le formulaire de contact. Le franchiseur vous recontactera : il rencontre en effet en entretien individuel chaque candidat. Il est conseillé de bien préparer son projet. Le réseau qui développe une nouvelle agence par semaine ne retient que 25% des candidatures.

Combien ça coûte ?

« La formation est accessible à tous les niveaux, rassure Romain Odano. C’est un programme dont on valide les modules en continu, il n’y a pas d’examen final, et elle coûte 3 500 euros. C’est une somme mais rappelons qu’un projet global d’ouverture d’agence immobilière c’est 100 000 à 150 000 euros. Sur ce montant, le candidat doit apporter 50 000 euros. Il peut emprunter le reste, nous l’accompagnons dans les démarches. » Au bout du compte, il y a une belle agence avec un beau chiffre d’affaires et une belle profitabilité !