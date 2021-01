Coworking : WeWork investit les anciens sièges du journal Le Monde et d’AG2R La Mondiale à Paris

WeWork, le leader mondial des espaces de travail flexibles, a ouvert début janvier deux nouvelles adresses, au 5 Rue des Italiens et au 106 Boulevard Haussmann, portant à 17 le nombre total d’espaces WeWork dans la capitale française.

WeWork 5 Rue des Italiens : un nouvel écrin au coeur du 9e

Composé de deux bâtiments existants reliés et réparti sur 10 niveaux, le 5 Rue des Italiens complète la présence de WeWork dans le 9ème arrondissement parisien, ajoutant plus de 1000 bureaux à son offre. Ancien siège social du journal Le Monde, l’immeuble est niché au-dessus d’une cour intérieure et entouré d’éléments d’architecture historiques.

A l’instar de chaque bâtiment WeWork, l’équipe Design a travaillé en gardant constamment à l’esprit les futurs membres, et le design a été conçu pour inspirer un esprit de communauté et d’innovation. Afin de souligner les intérieurs haussmanniens typiques, des matériaux tels que la pierre, le marbre, le carrelage en terre cuite et le carrelage blanc et noir ont été utilisés. La décoration intérieure s’est inspirée de l’avant-garde française, du Hard Edge contemporain et du surréalisme, créant un contraste avec l’héritage historique haussmannien. Les membres et futurs membres WeWork profiteront, outre d’espaces de bureaux performants et agréables, d’une salle de fitness ainsi qu’une salle de karaoké pour se détendre pendant leurs heures creuses.

Une vaste terrasse sur le toit, offrant une vue imprenable sur les plus grands monuments de Paris, dont la Tour Eiffel, l’Opéra Garnier et Montmartre, ajoute au charme exclusif du WeWork 5 Rue des Italiens.

WeWork 106 Boulevard Haussmann : la conquête du QCA continue

Ancien siège d’AG2R La Mondiale, le 106 Boulevard Haussmann est stratégiquement situé au cœur du quartier Saint-Augustin / Saint-Lazare, pôle économique dynamique et attractif qui accueille de nombreuses entreprises d’envergure nationale et internationale.

Avec ses 13 400 m² répartis sur 8 étages, le bâtiment haussmannien a vu ses caractéristiques historiques préservées, tout en intégrant des nuances. L’équipe Design a ainsi conservé de nombreux éléments d’époque, et utilisé des matériaux comme le marbre, le carrelage à motifs blancs et noirs afin de célébrer l’histoire du bâtiment. Les tons chauds et riches du bois de noyer et du marbre rouge élèvent l’espace et le rendent accessible. Les membres WeWork seront accueillis par un grand atrium de double hauteur comprenant une peinture murale de 3x9m réalisée par un artiste local ainsi qu’un jardin de cactus; ils profiteront également de bureaux particulièrement lumineux, grâce aux nombreuses grandes fenêtres ainsi qu’aux balcons à certains étages.

Idéalement situé entre le parc Monceau, la gare Saint-Lazare et l’opéra Garnier, le 106 Boulevard Haussmann complète le portefeuille de centres WeWork au sein du QCA, le Quartier Central des Affaires parisien.

Des espaces conçus pour la santé et la sécurité des membres

Depuis le début de la crise sanitaire, l’équipe Design de WeWork a développé un plan complet et global, explorant tous les changements dans l’espace de travail, à l’échelle du portefeuille mondial de Wework de plus de 800 bâtiments. Le 5 Rue des Italiens et le 106 Boulevard Haussmann ont été conçus et aménagés pour répondre aux nouvelles normes et mesures en matière de travail :

Distanciation professionnelle et priorité à l’espace personnel sur le lieu de travail – avec des sièges décalés et des zones tampons qui s’alignent sur les directives gouvernementales en matière de distanciation sociale.

Signalétique comportementale – placée à des endroits stratégiques, afin d’ aider nos membres à se diriger autour des espaces et à les utiliser en toute sécurité.

Aseptisation et nettoyage accrus – en désinfectant plus fréquemment les espaces communs et en mettant gratuitement à disposition de nos membres des produits désinfectants