Immobilier à la montagne: « Wanderful Chalet, le premier coliving coworking aux Arcs », Candice Folcoz

Candice Falcoz, confondatrice du Wanderful Chalet aux Arcs est l’invitée de Mon Podcast Immo.

Combiner le vivre ensemble, le cowork, l’amour de la montagne et des sports outdoor, c’est la mission du Wanderful Chalet, lancé par Candice Falcoz, et son frère Lucas qui ont déjà créé établissements aux Arcs sous la marque de restauration eponyme « Maison Falcoz » Perché au sommet des plus hautes montagnes françaises, Wanderful Chalet répond à une quête de sens et d’authenticité des fondateurs pour créer » un monde à part à partager », où considération, lien social et nature reprendraient enfin toute leur place dans nos quotidiens. le Wanderful Chalet combine habitation partagée et communauté, coworking, prestations hôtelières sur-mesure et loisirs outdoor. Ce nouveau lieu hybride inédit entre location de courte durée, hôtel et auberge de jeunesse, a ouvert ses portes le 20 décembre. Candice Falcoz le raconte au micro de Mon Podcast Immo. extraits choisis.

Répondre au besoin des urbains de souffler, de sortir du cadre pour travailler et vivre mieux

« Après avoir créé la marque Maison Falcoz il y a trois ans, mon frère et moi voulions aller plus loin dans nos valeurs et métiers. Après plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de l’hospitalité à la montagne, concevoir un coliving en station nous est apparu évident : nous voulions partager notre style de vie. Répondre au besoin des urbains de souffler, de sortir du cadre pour travailler et vivre mieux. Les digital nomads l’ont compris, ils voyagent, leur ordinateur sous le bras, partout dans le monde et adaptent leurs horaires de travail à leur vie et non l’inverse. Wanderful Chalet s’inscrit dans cette idée du mieux vivre, Les Arcs sont notre laboratoire, si le concept plaît, nous en créerons d’autres en montagne dès 2021 dans des sites touristiques d’exception »

Espace de coworking full options

« Au Wanderful Chalet, on rencontre une communauté de passionnés de l’outdoor et de professionnels libérés des contraintes horaires ou géographiques, d’entrepreneurs innovants et créatifs. C’est aussi la rencontre avec soi-même et avec la nature car nous sommes persuadés que la montagne apaise et inspire. On peut louer une chambre ou tout un chalet en un clic, venir tous les jours et plus uniquement du samedi au samedi. Décor, feu de cheminée, café à volonté, l’espace de cowork full options permet de travailler de manière optimale, et se détendre dans le canapé devant une série. Idéal pour work-trip d’inspiration, à faire seul ou en équipe pour 4 jours, 4 semaines, 4 mois… »

En finir avec la saisonnalité, mieux penser la planète et le devenir de la montagne

Candice, est coach en entreprise, formée à la communication et à la cuisine à l’institut Paul Bocuse. Lucas, est un ancien skieur alpin de haut niveau. Enfants de la montagne passionnés, ils ont créé avec Maison Falcoz une marque aux valeurs plus humaines, qui entend impacter la société et la perception de la montagne via des lieux de vie et d’échanges différents. Leur idée? Mieux penser la planète et le devenir de la montagne, réfléchir à ces problématiques autour d’un bon repas, d’un feu qui crépite, par l’échange et des rencontres conviviales où le lien se recrée. Grands voyageurs, ils ont tous deux parcourus la planète, avec comme point d’ancrage forts la famille, Les Arcs où ils ont grandi, et leur ouverture sur le monde. Avec Maison Falcoz et Wanderful Chalet, ils proposent une nouvelle manière d’appréhender la montagne et ses séjours pour en finir avec la saisonnalité. La montagne, selon eux, doit pouvoir devenir un lieu de vie pour tous, tout le temps, dès que l’on a envie de se ressourcer mais aussi de travailler. Leurs différents établissements sont à cette image, des lieux protéiformes, où l’on peut vivre toute l’année,du matin au soir, ses temps forts, ses passions, son besoin de repos ou de travail.

En pratique : Le chalet peut accueillir 7 personnes. Prix : à partir de 95 euros par chambre. Durée minimum / maximum de réservation : 4 nuits jusqu’à toute la vie. Réservation : www.wanderfulchalet.com