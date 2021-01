Copropriété : Le syndic coopératif Matera, ex illiCopro lève 10 millions pour accélérer son développement

Matera, anciennement illiCopro, plateforme leader de la gestion de copropriétés, vient de réaliser une levée de fonds de 10 millions d’euros.

Un millier de copropriétés clientes séduites par le syndic coopératif

Créée par Raphaël Di Meglio (CEO), Victor Prigent (CPO) et Jérémy Krebs (CTO) en janvier 2017, Matera est un syndic coopératif en ligne combine les services d’une plateforme en ligne et l’accompagnement d’experts (comptabilité, juridique, assurances, gros travaux) pour assurer aux propriétaires une gestion optimale de leur copropriété. Sa promesse alléchante? Pallier les carences du syndic traditionnel (qualité de services, prix élevés, divergence d’intérêts avec ceux des copropriétaires) et améliorer considérablement la vie des copropriétaires. « Le fait qu’en deux ans, dans un marché sclérosé, Matera compte déjà un millier de copropriétés clientes, dont des ensembles allant jusqu’à 250 appartements, à Paris, Lyon, Nantes ou Marseille, dans le neuf comme dans l’ancien, est la preuve de l’efficacité de notre modèle, qui réaligne l’intérêt du syndic avec celui des copropriétaires », souligne Raphaël Di Meglio, co-fondateur et CEO.

La plateforme fournit un accès à chaque copropriétaire et offre de nombreuses possibilités : traçabilité des dépenses en temps réel, accès à un catalogue d’artisans fourni et qualitatif, paiement des charges en ligne, signalement de fuites d’eau, espace de discussion entre copropriétaires, etc. L’abonnement à Matera donne aussi accès à une communauté où se partagent conseils et bons plans, ainsi qu’à un accompagnement illimité et sans frais supplémentaires pour tous les sujets plus complexes (questions juridiques et comptables, optimisation des charges, recherche de subventions pour travaux).

10 millions d’euros pour accélérer le développement du syndic coopératif Avec cette deuxième levée de fonds, réalisée auprès d’Index Ventures, Samaipata et de business angels, Matera entend d’abord enrichir son offre en proposant notamment la renégociation des contrats (assurance, ménage, maintenance des ascenseurs), une application mobile, une gestion des gros travaux ainsi que la gestion de la livraison et des levées de réserve pour les copropriétés neuves. Ces fonctionnalités, complexes à mettre en place, nécessitent le recrutement de spécialistes. En 2020, Matera prévoit ainsi une centaine de recrutements : comptable, assurance, juridique, mais aussi spécialistes du bâtiment, marketing et RH, commercial, IT. Ensuite, les fonds levés servent les ambitions à l’international avec, en ligne de mire, la Belgique, l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne. Législations similaires, problèmes identiques, la start-up entend rapidement adapter son produit pour devenir le leader européen du secteur. « Pour la plupart des propriétaires d’un appartement, la gestion de la copropriété est un processus difficile, coûteux et complexe, explique Martin Mignot, associé du fonds Index Ventures, qui a mené ce tour de table . Nous avons été impressionnés par le pouvoir d’attraction et par les retours clients que Matera a obtenus depuis son lancement, tout comme la vision de ses fondateurs de transformer ce secteur. » Aux côtés d’Index ventures, Samaipata, partenaire financier historique qui a participé à une première levée de fonds de 1,5 million d’euros en 2019, réaffirme sa confiance, comme en témoignent les représentants du fonds de venture, Aurore Falque-Pierrotin et José del Barrio : « Matera est à présent une start-up mature dont le modèle et la satisfaction client ne sont plus à prouver. Sa stratégie de croissance est claire et ambitieuse avec un marché à très fort potentiel. » En plus d’Index Ventures et de Samaipata, plusieurs business angels, Bertrand Jelensperger de La Fourchette, Paulin Dementhon de Drivy et Marc-David Choukroun de la Ruche Qui Dit Oui, ont participé à ce tour de table et entrent ainsi au capital de Matera.