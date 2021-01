Primonial s’offre Netinvestissement, la plateforme de conseil en investissement cofondée par Karl Toussaint du Wast

Avec le rachat de Netinvestissement, Primonial entend contribuer à l’émergence de nouvelles solutions centrées sur les nouvelles attentes des épargnants en matière d’investissement et d’épargne, grâce à une approche innovante couvrant l’intégralité du parcours client, de l’information à la souscription jusqu’au conseil.

En accélérant l’émergence de nouveaux modes de consommation à distance, la crise sanitaire modifie en profondeur et de façon durable le parcours client. Et pousse les acteurs de la gestion de patrimoine à innover en mode phygital. Pour consolider son offre en alliant prospection à distance et accompagnement personnalisé grâce à des conseillers en gestion de patrimoine expérimenté, Primonial s’offre justement la plateforme Netinvestissement.

Fondée en 2011, Netinvestissement est une plateforme pure-player, leader des solutions de placements grand public en France. Son modèle de génération de contacts qualifiés, inédit dans le secteur de la gestion de patrimoine, s’appuie sur quatre piliers :

un référencement naturel puissant sur les moteurs de recherche,

une communication omnicanale, (iii) une stratégie de contenu adaptée

un modèle économique axé sur l’UX (user experience)

la satisfaction client

40% de croissance annuelle organique du chiffre d’affaires de Netinvestissement

Netinvestissement table sur une croissance organique du chiffre d’affaires de 40% par an grâce à une augmentation continue du trafic sur son site, qui s’élève déjà à 3 millions de visiteurs annuels. Toujours sur un modèle d’architecture ouverte, la plateforme Netinvestissement bénéficiera notamment d’un relais physique démultiplié s’appuyant sur l’équipe, le maillage territorial et l’expertise en matière d’ingénierie patrimoniale de Primonial.

Karl Toussaint du Wast et Stéphane van Huffel, co-fondateurs de la marketplace, resteront à la tête de Netinvestissement pour accompagner et poursuivre le développement de la société tout en gardant l’indépendance, notamment dans l’offre de solutions, qui a fait le succès de la fintech.

« Nous sommes ravis de nous arrimer à Primonial afin de poursuivre le développement du modèle unique de Netinvestissement qui permet d’offrir une expérience client optimale à notre communauté de milliers de netinvestisseurs tout en démocratisant l’accès aux meilleures solutions de placements du marché. Nous partageons les mêmes valeurs en matière d’innovation et de pédagogie, il était donc normal que nous continuions cette aventure ensemble au service de nos clients», expliquent Karl Toussaint du Wast et Stéphane van Huffel, associés fondateurs.

Une approche phygitale de la gestion de patrimoine

« Nous avons souhaité intégrer une offre innovante permettant une approche « phygitale » de la gestion de patrimoine : à son rythme, l’épargnant découvre des contenus pédagogiques en fonction de ses centres d’intérêts, explique Rachel de Valicourt, Directrice Générale de Primonial Ingénierie & Développement – le pôle Distribution du groupe Primonial La relation humaine prend le relais et accompagne alors la découverte et le choix des épargnants vers des solutions, en architecture ouverte, dans toutes les classes d’actifs. Nous souhaitions nous diriger vers cette approche très autonome de la découverte de solutions patrimoniales et sommes très heureux de la complémentarité de nos offres de distribution. Chaque épargnant peut ainsi trouver, au sein de Primonial, un interlocuteur qui correspond à sa façon d’aborder la gestion de son patrimoine. »