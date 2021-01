Télétravail : 46% des Français prêts à s’installer en zone rurale

À la lumière de ces résultats, les entreprises doivent repenser leurs stratégies RH et envisager de nouveaux modèles qui leur permettent de gérer les ressources de manière flexible pour pouvoir à la fois attirer les meilleurs talents et faire face au contexte imprévisible dans lequel nous tendons à évoluer. Quel que soit le résultat à long terme, l’avenir des grandes villes est déjà bouleversé : on réalise maintenant que grâce à la technologie adéquate, les avantages qu’elles présentaient peuvent finalement être contrebalancés par des modèles de travail flexibles plus bénéfiques pour tous

Télétravailler à la campagne serait-il le nouvel eldorado des Français ? Selon une enquête réalisée par Citrix, grâce au travail à distance généralisé, les Français ne considèrent plus les zones urbaines comme essentielles à la réussite d’une carrière !

Il y a encore presque un an, si l’on souhaitait obtenir un poste de cadre dans une grande entreprise, on considérait qu’il était plus facile de l’obtenir en vivant dans une grande ville. Mais la crise sanitaire a changé la donne et le télétravail s’est généralisé partout dans le monde. Le lieu d’habitation est un paramètre perçu comme moins déterminant pour la réussite et les opportunités de carrière, et de nombreux travailleurs français envisagent de fuir les zones urbaines pour cette raison.

Citrix a mené une enquête du 23 novembre au 1er décembre 2020 auprès de 1 000 employés de bureau français pour déterminer leur perception de la vie professionnelle dans les grandes villes suite à la pandémie. Parmi les résultats les plus marquants : 46% des Français déclarent qu’ils seraient susceptibles d’envisager de quitter leur habitation en ville vers une zone rurale s’ils pouvaient continuer de remplir leur rôle avec flexibilité, ou encore 52 % des Français seraient prêts à accepter une baisse de salaire en échange d’un poste entièrement réalisable à distance.

Le modèle professionnel pré-Covid 19

Avant le premier confinement de mars 2020, 43% des employés français estimaient que le fait de vivre dans une grande ville avait un effet positif sur les possibilités de carrière et d’évolution. Mais en envisageant la vie aujourd’hui après un an de crise sanitaire mondiale, seuls 35 % ont estimé que la vie citadine avait un effet positif sur leur carrière. A contrario, 45% estiment que vivre en ville ou à la campagne ne fait désormais aucune différence.

Les Français sont définitivement convaincus par le télétravail

Pour les télétravailleurs français, le principal avantage du travail à distance réside dans la possibilité d’utiliser de manière productive le temps qu’ils consacraient avant à leurs déplacements domicile-travail (51%). S’en suivent de nombreux autres facteurs positifs :

Une réduction du stress lié au fait de ne pas avoir à se déplacer (49%)

Une réduction des émissions de dioxyde de carbone qui contribue à protéger l’environnement (48%)

Une capacité à mieux se concentrer dans un environnement plus calme (45%)

Une capacité à consacrer plus de temps à sa famille et/ou à ses loisirs (42%)

De manière globale, 47% des répondants estiment que leur niveau de productivité est plus élevé lorsqu’ils travaillent à la maison que lorsqu’ils étaient au bureau. Seulement 22 % des répondants déclarent être moins bien lotis à la maison qu’au bureau.

Les Français envisagent un sérieux changement de vie

Les bouleversements de 2020 ont poussé les Français à reconsidérer leur mode de vie. 46% des Français déclarent qu’ils seraient susceptibles d’envisager de quitter leur habitation en ville vers une zone rurale s’ils pouvaient remplir leur rôle avec flexibilité.

Les raisons invoquées pour déménager sont majoritairement liées à la qualité de vie et à la possibilité de délivrer la même qualité de travail quel que soit le lieu de résidence. En effet, parmi ceux qui sont prêts à déménager dans une banlieue ou une zone rurale :

Près des trois quarts (74%) estiment qu’une zone rurale offrirait un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Et 73% estiment qu’ils pourraient tout aussi bien exercer leur métier depuis n’importe quel endroit.

Mais ces aspirations sont loin d’être une utopie : déjà 39 % des employés français prévoient de déménager (ou l’ont déjà fait) en raison du travail à distance permanent lié à la pandémie.

Quitter la ville pour la campagne sans quitter son job

A la question « Lequel des éléments suivants décrit le mieux la raison pour laquelle vous envisagez de déménager », les Français sont :

31% à avoir choisi de le faire parce qu’ils voulaient vivre dans une zone plus calme

29% à déclarer que la pandémie a prouvé qu’ils pouvaient faire leur travail depuis n’importe où et que leur employeur les soutenait dans cette démarche

24 % à choisir de déménager parce qu’ils travaillent désormais entièrement à distance en raison de la pandémie

34% à déménager parce qu’ils ne doivent plus se rendre au bureau qu’une fois par semaine

11% à ne devoir plus se rendre au bureau qu’une fois par mois.

Parmi l’ensemble des employés de bureaux français, plus de la moitié (52%) ont déclaré qu’ils accepteraient une réduction de salaire en échange d’un rôle à distance à 100% qui leur permettrait de travailler de n’importe où. Quant au détail de rémunération :

28% accepteraient une réduction de salaire allant jusqu’à 15%

10 % accepteraient une réduction de salaire allant jusqu’à 20%

Et 3 % accepteraient une baisse de salaire de plus de 30%.

Un nouveau modèle est en train de voir le jour

L’impact réel et à long terme de la pandémie est encore difficile à mesurer précisément. Mais une chose est sûre : de nombreux travailleurs français sont réticents à reprendre le travail tel qu’il était avant. En effet, plus de la moitié d’entre eux (52 %) seraient prêts à accepter une baisse de salaire en échange d’un rôle à distance à 100 %, qu’ils pourraient exercer de n’importe où, contre seulement 32% des Américains.

« À la lumière de ces résultats, les entreprises doivent repenser leurs stratégies RH et envisager de nouveaux modèles qui leur permettent de gérer les ressources de manière flexible pour pouvoir à la fois attirer les meilleurs talents et faire face au contexte imprévisible dans lequel nous tendons à évoluer », déclare Karine Calvet, Directrice générale de Citrix France. « Quel que soit le résultat à long terme, l’avenir des grandes villes est déjà bouleversé : on réalise maintenant que grâce à la technologie adéquate, les avantages qu’elles présentaient peuvent finalement être contrebalancés par des modèles de travail flexibles plus bénéfiques pour tous ».