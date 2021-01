La Boite Immo programme 40 recrutements à Hyères en 2021 pour chouchouter ses clients

Les Femmes de l'Immo/Vanda Demeure (Codwell Banker) : « Je me demande toujours ce que je peux faire de plus pour satisfaire mes clients »

L’année 2020 fut celle de tous les défis pour les professionnels de l’immobilier, fortement impactés par la crise sanitaire. Avec 3 millions d’euros investis en R&D et des recrutements réguliers, La Boîte Immo a maintenu le cap et continué de fournir les outils et les services indispensables aux agents immobiliers, leur permettant de poursuivre leur activité même dans les heures les plus incertaines. En 2021, l’innovation et l’embauche de nouveaux talents resteront les principaux fers de lance de l’entreprise.

Un accompagnement des agents immobiliers renforcé en 2021

En 2021, Le Groupe La Boîte Immo entend continuer à être au plus proche des besoins des agents immobiliers. L’offre Interkab, qui a démocratisé le partage de mandats entre agences, prévoit de s’enrichir de nouveaux services pour lesquels les équipes sont mobilisées depuis plusieurs mois. Ces derniers, en cours de développement, accompagneront les agences indépendantes afin qu’elles répondent toujours mieux aux besoins de leurs clients vendeurs et acquéreurs. Le premier d’entre eux, une plateforme de formations immobilières en e-learning, sortira en ce début d’année.

Pour continuer d’innover au service des agences immobilières, plus de 40 embauches sont prévues au sein du siège de La Boite Immo basé à Hyères et ses différents bureaux. « Le maître mot du Groupe en 2021 : continuer d’accompagner, non sans plaisir, les agents immobiliers, quels que soient leurs besoins et nous positionner comme leur véritable partenaire dans tous les compartiments métier » explique Olivier Bugette, PDG de La Boîte Immo.

2020, l’année de l’accélération de la digitalisation dans l’ immobilier

2020 a incontestablement été une année d’accélération de la digitalisation des agences immobilières en France. Certains usages comme la visite virtuelle ou la visite à distance en visioconférence ont explosé. Le Groupe La Boîte Immo a été le témoin de ce besoin et de cette volonté des agents immobiliers de pouvoir présenter ces solutions aux particuliers, de plus en plus demandeurs de services digitaux. Les outils comme Live Visit ou Virtual Visit proposés par La Boite Immo et sa filiale Previsite, ont connu un franc succès et séduit plus de 3 000 nouvelles agences. Elles ont ainsi pu maintenir une partie de leur activité pendant le confinement et au-delà.

Le Groupe La Boîte Immo garde le cap

La crise sanitaire, le contexte économique et le travail à distance n’auront pas impacté le Groupe qui aura assuré son rôle d’accompagnement auprès des agents immobiliers. Plus de 1600 nouvelles agences immobilières ont adopté Hektor, le logiciel immobilier leader du marché pour les agences indépendantes, expliquant notamment les + 15% de CA sur l’année écoulée et le recrutement de 39 de nouveaux collaborateurs.

Évolutions notables en termes d’expérience utilisateur (UX) sur les outils métiers, nouvelles fonctionnalités intégrées, partenariats… En 2020, La Boite Immo est restée fidèle à son ADN : se questionner continuellement et toujours innover pour les professionnels de l’immobilier. 3 millions d’euros ont été investis en Recherche & Développement à cet effet.

Interkab rassemble les professionnels de l’ immobilier

Interkab, la solution inter-cabinet à destination des utilisateurs d’Hektor, a connu un franc développement et une adhésion massive en 2020. Elle est désormais inscrite dans le quotidien de plusieurs milliers d’agences indépendantes à travers la France. Elle s’est également vu enrichir de nouvelles fonctionnalités, comme un espace en ligne dédié permettant aux utilisateurs de commander directement leurs supports de communication métier personnalisés (panneaux, flyers, plaquettes, goodies etc).

