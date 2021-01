Coldwell Banker® France & Monaco se déploie sur l’Europe francophone et devient Coldwell Banker® Europa Realty

Coldwell Banker inaugure la première agence immobilière de prestige de l'Est parisien

Présent en France depuis 10 ans, Coldwell Banker® étend son réseau en Belgique, en Suisse et au Luxembourg sous la direction de Laurent Demeure, Président & CEO de Coldwell Banker® Europa Realty.

46 bureaux Coldwell Banker en France

Malgré la crise sanitaire, le réseau Coldwell Banker® poursuit son développement en France, avec l’ouverture de nouvelles agences en franchise, en Île-de-France, sur la Côte d’Azur et à Hossegor, portant désormais à 46 le nombre de bureaux en France. Coldwell Banker® est désormais le deuxième acteur du marché de l’immobilier de luxe et de prestige dans l’hexagone.

« La marque Coldwell Banker® attire de plus en plus les clients et les candidats à la franchise. Nous avions besoin de répondre à une demande forte dans les autres pays francophones d’Europe», précise Laurent Demeure.

Bientôt le Luxembourg, la Suisse et la Belgique

Dès janvier 2021, Coldwell Banker® ouvrira ainsi sa première agence au Luxembourg, à Strassen. D’ores et déjà des projets d’ouvertures en Belgique et en Suisse sont en préparation.

Au Luxembourg, le réseau interviendra sous la marque Coldwell Banker® Luxembourg, en Belgique sous la marque Coldwell Banker® Fédération Bruxelles Wallonie, et en Suisse sous la marque CB Suisse Realty.

« Les clients de l’immobilier de luxe au Luxembourg, en Suisse ou en Belgique ont les mêmes attentes d’un réseau mondial et d’un service client exigent et sur-mesure. Nous leur apportons désormais cette expertise unique qui a fait de Coldwell Banker® le leader mondial», ajoute Laurent Demeure.

Des synergies commerciales en Europe francophone

Avec une expérience de 10 ans en tant que franchiseur, Coldwell Banker® Europa Realty pourra apporter tout son service à l’accompagnement et au développement de ses franchisés dirigeants d’agences immobilières.

Coldwell Banker® Europa Realty offre l’opportunité à des agents immobilier qui souhaitent s’internationaliser de devenir le leader de l’immobilier de prestige sur leur région en rejoignant un réseau mondial qui existe depuis 1906.

« Consolider le réseau sur l’Europe francophone, nous permet de trouver des synergies commerciales entre les pays. C’est un avantage par rapport à des acteurs nationaux déjà implantés », conclut Laurent Demeure