Century 21 et action logement renforcent leur partenariat pour aider les jeunes à se loger

Century 21 souhaite faciliter la mobilité des jeunes actifs

En renouvelant son partenariat avec Action Logement, CENTURY 21 réaffirme sa volonté de toujours mieux servir ses clients dans leur mobilité, grâce à une offre de services très complète et adaptée à la diversité des besoins proposée par Action Logement pour les primo-accédants et les jeunes salariés.

«L’accès au logement des jeunes actifs est un axe prioritaire pour Action Logement. S’appuyer, une nouvelle fois, sur le savoir-faire et l’engagement des équipes de CENTURY 21 renforce notre action pour cette cause», évoque Jean-Michel ROYO, Directeur Général Action Logement Services.

« Le logement est au cœur des préoccupations des salariés. Depuis plus de 30 ans, notre métier est d’accompagner les ménages dans la réalisation de leurs projets immobiliers. Il était donc naturel de renouveler notre partenariat avec Action Logement pour développer davantage les outils souhaités par le Gouvernement afin de faciliter le parcours résidentiel et la mobilité des jeunes actifs, d’autant plus avec le contexte sanitaire et économique actuel », déclare Laurent VIMONT, Président de Century 21 France.

… en s’appuyant sur les aides Action Logement

Action Logement propose des aides adaptées :

Avance Loca-Pass® : une avance avec un prêt à taux zéro pour financer le dépôt de garantie préalable à l’entrée en location.

VISALE, une garantie pour les moins de 30 ans ou les salariés en mobilité professionnelle. Cette garantie gratuite facilite l’entrée dans un logement en sécurisant le propriétaire bailleur pendant toute la durée du bail.

Louer pour l’emploi : un pack de services innovant pour l’accès à un logement du secteur privé.

Aide Mobili-Jeunes® : une prise en charge d’une partie des loyers des alternants, jusqu’à 100 € par mois, pour se rapprocher de leur école ou de leur entreprise

Prime Mobilité, une subvention de 1 000 € pour se rapprocher de son emploi ou de sa formation et faciliter ainsi la mobilité.

Accession, un prêt jusqu’à 40 000 euros à un taux de 0.5 % sur une durée pouvant atteindre 25 ans. Ce prêt permet de solvabiliser les primo-accédants et de réaliser ainsi l’achat de leur résidence principale.