Prix immobilier : Paris et Lyon en tête des villes où la baisse des prix est la plus probable

Immobilier : Paris, 3e du classement du top 10 des villes les plus dynamiques !

Yannport dresse la liste des 5 villes des plus de 100 000 habitants où la probabilité de baisse des prix est la plus élevée dans les mois qui viennent.

Un marché immobilier à la hausse au 1er trimestre 2021

Quelle seront les tendances des prix de l’immobilier à l’horizon du 2ème trimestre 2021 ? C’est la question à laquelle répond la seconde étude prédictive sur la probabilité d’évolution des prix d’annonces immobilière entre le 4ème trimestre 2020 et le 2ème trimestre 2021 dans les villes françaises de plus de 100 000 habitants réalisée par Yanport. Une première étude avait été dévoilée en octobre 2020. Ces études réalisées par l’équipe de R&D de Yanport s’appuient sur les dernières recherches académiques et l’analyse des annonces immobilières publiées au sein des principaux portails d’annonces français. L’étude réalisée en ce début d’année 2021 confirme les tendances observées en octobre dernier. L’analyse montre que le marché immobilier est globalement en hausse au cours de ce 1er semestre 2021.

5 villes exposées à des baisses de prix au 2ème trimestre 2021

Comme lors de l’exercice précédent, Yanport a souhaité s’appuyer sur les dernières avancées en matière de machine learning pour analyser les données d’annonces immobilières et établir ainsi une prévision de la probabilité de hausse significative (supérieure à 1,5%), stabilité (entre 0 et 1,5%), ou baisse des prix sur 6 mois. L’ajout d’un indice de confiance permet de se focaliser sur les prévisions jugées les plus fiables.

Selon les prévisions de Yanport, des changements de tendances pour plusieurs villes sont cependant à prendre en compte et pourraient avoir à terme, une incidence sur les prix de l’immobilier des villes concernées.

À l’horizon du deuxième trimestre 2021, 5 villes risquent de voir les prix affichés baisser.

Contrairement à l’étude précédente, 5 villes (Annecy, Boulogne-Billancourt, Le Havre, Lyon et Paris) voient leur probabilité de baisse l’emporter sur les autres probabilités (stabilité et hausse significative). En particulier, l’étude Yanport, révèle que les probabilités de baisse pour Paris (54%) et Lyon (50%) sont les plus élevées.

Le stock de biens en vente augmente à Paris et à Lyon Quelle est la raison principale qui explique l’observation de cette tendance ? L’excès de stock de biens.

En effet, à Paris, l’excès de stock de biens persiste (+13% par rapport à la tendance) ainsi que l’augmentation significative des durées de publication (en excès au T4 2020 de 12% par rapport à la tendance) expliquent le changement de prévision de stabilité (entre T3 2020 et T1 2021). Il en est de même pour Lyon, où l’excès de stock est d’environ 13% au T4 2020 et l’excès de durée de publication environ de 15%.

Spécialiste de la donnée immobilière résidentielle, Yanport est une Spécialiste de la donnée immobilière résidentielle, Yanport est une proptech qui détient et exploite un entrepôt de données de plus de 200 millions références liées à la vente et à la location.