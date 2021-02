Homadata Insights : La 2ème édition de l’observatoire annuel de l’immobilier est en ligne

Après une année 2020 marquée par une crise sanitaire d’une ampleur inédite, Homadata fait le point sur le marché français avec son observatoire annuel de l’immobilier : Homadata Insights #2.

Les analyses et les projections des experts d’Homadata

Avec cette nouvelle étude illustrée et cartographiée, Homadata met l’accent sur les données qui influent sur le marché immobilier résidentiel français (offre et demande, données sociologiques, démographiques, économiques,

environnementales…) et présente les analyses et projections réalisées par ses experts.

Les tendances de fonds du marché immobilier

Au plus près de la réalité, de l’actualité et cela sous l’angle aiguisé de la data, ce baromètre annuel intègre les répercussions de la crise sanitaire et propose des hypothèses d’évolution, tout en étudiant les grandes tendances de fond du marché immobilier.

Cet ouvrage de référence offre également des sujets exclusifs tels que l’impact de la proximité des écoles, des espaces verts ou bien encore de la certification des bâtiments sur le marché immobilier. Au programme également, une rubrique complète sur la réinvention du métier de l’agence immobilière.

Homadata propose outre son observatoire, à fréquence régulière, de nombreuses études contribuant à un objectif de transparence du marché immobilier.

Pour télécharger gratuitement Homadata Insights 2021, rendez-vous sur observatoire.homadata.fr.

Homadata , filiale du groupe Wüest Partner, se positionne aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs de l’expertise de la donnée sur la scène de la Proptech.