Proptech : Homadata rejoint le groupe suisse Wüest Partner

Homadata, la proptech experte de la donnée immobilière, à forte croissance, annonce sa fusion avec le leader du conseil en immobilier suisse, Wüest Partner.

Au cours des 5 dernières années, Homadata a développé l’une des plateformes de données géolocalisées les plus complètes et actualisées en France ainsi qu’une offre diversifiée et intégrée d’applications, notamment dans les domaines de l’évaluation des biens immobiliers, de la géoinformation territoriale et immobilière, de la fiscalité et de l’investissement.

Le groupe Wüest Partner est quant à lui l’acteur historique reconnu du marché suisse qui propose des solutions et services professionnels d’expertise et de conseil immobiliers.

Avec cette fusion, les deux entreprises entendent couvrir un plus large éventail de besoins clients à l’échelle internationale, accompagner au plus près les professionnels dans la digitalisation de l’immobilier, exploiter les synergies et l’inspiration mutuelle pour élaborer de nouvelles solutions toujours plus innovantes.

Via ce rapprochement, le fondateur et actuel CEO d’Homadata, John-Guy Park, devient le 20ème associé de Wüest Partner, et a pour mission de donner une forte accélération à l’activité de la société en France et à l’international. Homadata évoluera désormais en tant

que filiale à 100% du groupe suisse. Forte de la complémentarité des deux acteurs, cette alliance est la garantie d’une offre renforcée, servie par un large portefeuille de solutions performantes au service des professionnels du secteur.

“Portant la même vision et la même compréhension du marché immobilier, cela fait maintenant 2 ans que nous collaborons étroitement avec Wüest Partner sur le plan technologique et commercial, explique John-Guy Park, fondateur & CEO d’Homadata Il nous a semblé naturel d’associer nos forces pour porter plus loin nos ambitions d’innovation et d’internationalisation dans le secteur de la Proptech”.

Sur le marché français, les outils développés par Homadata ont déjà été adoptés par des acteurs tels que Nexity, Century 21, Guy Hoquet, Laforêt, Cerqual Qualitel, Immonot, We Save, le Crédit Agricole, Le Figaro…

« Nous avons intégré l’estimation et la cartographie d’Homadata depuis plus d’un an sur nos portails immobiliers, explique Claire de Nadaillac, responsable des partenariats, Figaro Classifieds. Outre son apport en solutions digitales, Homadata est un partenaire de

confiance à l’écoute de nos problématiques métiers. Indépendance, approche intégrée et offre globale sont 3 facteurs qui correspondent parfaitement à notre rôle d’agrégateur de solutions innovantes. »