Marché immobilier : Les demandes de contacts d’acquéreurs explosent en janvier : +70%

Depuis janvier dernier, nous notons un flux croissant d’acquéreurs, multiplié par 4 par rapport au mois d’août. La frustration liée aux confinements a considérablement dopé les envies de concrétisation des projets immobiliers. Considéré comme une valeur refuge pour se constituer un patrimoine pérenne, l’investissement immobilier se fait majoritairement à partir de financements cash. Il y a eu une véritable bascule : depuis plusieurs années les 2 tiers des opérations se réalisaient via des emprunts bancaires et aujourd’hui 66% des opérations proviennent de financement cash.

C’est a ruée des acheteurs sur le marché immobilier . Sextant France observe un retour en force des acquéreurs sur le marché immobilier français avec une hausse de 70% des demandes de contacts. Tous les détails …

L’indéfectible attachement des Français pour la pierre se vérifie à nouveau en ce début d’année. Sextant France, réseau de mandataires immobiliers installé à Londres et à Paris, observe une explosion des demandes de contacts d’acquéreurs en janvier : +70%. Parmi ces investisseurs, des Français et des non-résidents internationaux en quête d’un pied-à-terre sur le territoire.

Ruée des acheteurs sur le marché

Alors qu’en 2020 le durcissement des conditions d’emprunts bancaires a considérablement impacté les projets et ralenti, voir stoppé les prises de décision des acheteurs, le début d’année 2021 est marqué par une croissance record des demandes de contacts d’acquéreurs immobiliers. Ces derniers sont plus que jamais au rendez-vous en cette période de “retour à la normale”, sans nouveau confinement attendu.

Sextant France, créée en 2005 à Londres par 2 français, Brice Bonato et Matthieu Cany, enregistre en 2021 une hausse de 70% des demandes de contact acquéreurs en janvier. Sextant fait état de 7 200 demandes pour un pool de 1 500 biens publiés sur tout le territoire, soit 5 demandes de contact par bien par mois. En comparaison, sur le second semestre 2020, le rythme était de 4 200 contacts pour 1 500 biens publiés, soit 3 demandes par bien par mois. Cette hausse se vérifie sur l’ensemble des 5 plus grands portails immobiliers analysés (Leboncoin, SeLoger, Bien’ici, Logic-Immo, AVendreALouer) et fait écho à l’augmentation des demandes de crédits immobilier constatée en janvier par meilleurtaux.com.

L’immobilier d’investissement, notamment en LMNP sur lequel Sextant se développe depuis 10 ans, a également de nouveau le vent en poupe. Après une hausse sensible du taux d’annulation en octobre-novembre lors du second confinement, Sextant observe une reprise très rapide depuis janvier avec un doublement du nombre de contacts investisseurs pour les résidences de services sous statut LMNP (résidences senior/Ehpad, résidences étudiantes et résidences de tourisme).

“Depuis janvier dernier, nous notons un flux croissant d’acquéreurs, multiplié par 4 par rapport au mois d’août. La frustration liée aux confinements a considérablement dopé les envies de concrétisation des projets immobiliers. Considéré comme une valeur refuge pour se constituer un patrimoine pérenne, l’investissement immobilier se fait majoritairement à partir de financements cash. Il y a eu une véritable bascule : depuis plusieurs années les 2 tiers des opérations se réalisaient via des emprunts bancaires et aujourd’hui 66% des opérations proviennent de financement cash », expliquent Brice Bonato et Matthieu Cany, co-fondateurs de Sextant France.

Évolution de la demande internationale pour l’immobilier français

Côté acheteurs internationaux intéressés par l’immobilier français : la crise sanitaire, les confinements, le durcissement des frontières ont porté un coup au nombre de transactions immobilières menées par des acquéreurs non-résidents en France. Le marché immobilier est marqué de stop & go. Début 2020, avant la crise sanitaire, 17% des demandes de contacts du réseau Sextant provenaient d’acquéreurs internationaux. Ce chiffre est tombé à 10% lors du premier confinement en mars, puis est remonté en flèche sur la période estivale avec un pic à 15% en juillet, avant de descendre à 10% en décembre et 8,6% en janvier 2021.

“Si les acquéreurs internationaux sont moins nombreux à passer à l’acte en ce moment, l’épisode estival nous montre qu’ils seront au rendez-vous de manière très réactive dès le retour à la normale du marché”, ajoutent Brice Bonato et Matthieu Cany, co-fondateurs de Sextant France.

Les pays frontaliers intéressés …

Les demandes des acquéreurs non-résidents proviennent en majorité des pays frontaliers (Belgique 23%, Royaume-Uni 19%, Allemagne 12%, Pays-Bas 9%, Suisse 6%, Espagne 2%, Italie 2%), quand 7% des investisseurs internationaux de Sextant sont américains. Les motivations de ces différentes typologies d’acquéreurs étrangers sont diverses :

42% d’entre eux cherchent une résidence secondaire en France,

39% emménagent en France et recherchent leur résidence principale,

10% souhaitent investir (notamment sur Paris).

81% des acquéreurs internationaux ayant pour projet de vivre en France (en résidence principale ou secondaire), les régions où il fait bon vivre sont particulièrement prisées par cette clientèle. Depuis un an, les recherches de ces investisseurs ont bondi de 379% en Corse, 45% en Provence-Alpes-Côte d’Azur, de 35% en Bourgogne-Franche-Comté. Sextant dévoile que la moitié des demandes des acheteurs étrangers se concentrent dans 4 régions :

23% en Bretagne et notamment

16% en Nouvelle-Aquitaine et notamment en Dordogne.

8% en Normandie et notamment dans l’Eure et le Calvados