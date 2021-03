Immobilier Paris 7ème : La maison de Serge Gainsbourg sera ouverte au public d’ici la fin de l’année

Immobilier de Luxe : Paris plus cher Londres dès 2022

30 ans après la disparition de Serge Gainsbourg, le célèbre hotel particulier rue de Verneuil à Paris 7ème, véritable lieu de culte pour les fans, ouvrira ses portes au public à l’automne prochain.

Hommage symbolique de Charlotte Gainsbourg à son père

En hommage à son père décédé le 2 mars 1991 d’une crise cardiaque, Charlotte Gainsbourg souhaite ouvrir au public l’hôtel particulier de Serge pour en faire un musée dédié aux œuvres du chanteur.

Au 5 bis rue de Verneuil, dans le 7ème arrondissement de la capitale, la maison de Serge Gainsbourg pendant plus de vingt ans, attire tous les jours les fans de l’artiste. En effet, depuis sa mort, la façade de l’hôtel s’est transformée en véritable lieu de culte, et s’est vu recouvert de graffitis et de messages de fans.

Un musée pour découvrir le cadre de travail de l’artiste

Cet hôtel particulier, bas de plafond construit sur d’anciennes écuries, restitue la personnalité et le cadre de travail de Serge Gainsbourg. Petit à petit, Serge Gainsbourg a transformé la maison de famille en un musée d’objets tous uniques les uns les autres. Le plus symbolique ? Un buste de Jane Birkin, son ancienne épouse, moulé en bronze.

« Il a transformé ça de son vivant en musée bourré d’objets, on avait du mal à marcher sans avoir peur de casser quelque chose. » déclare Charlotte Gainsbourg durant son interview avec L’AFP.

Afin d’être en phase avec les normes actuelles, la maison Gainsbourg fait place aux derniers travaux (ascenseur extérieur pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite, aménagement du sous-sol). Le premier étage restera condamné et réservé au jardin secret de Charlotte Gainsbourg et sa famille.

Charlotte Gainsbourg et le site de la maison Gainsbourg ont annoncé sur leurs comptes Instagram que « Le musée Gainsbourg ouvrira ses portes très bientôt ». A suivre…

