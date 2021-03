Johnny Depp : En vente encore une fois, son village provençal ne trouve toujours pas preneur

Après deux tentatives avortées, Johnny Depp a remis en vente son village varois à Plan-de-la-Tour. Si le site est exceptionnel, à plus de 45 millions d’euros, il trouve difficilement preneur …

Après avoir tenté à plusieurs reprises, sans succès, de vendre son village niché au coeur du village du Plan-de-la-Tour, dans le Var, Johnny Depp, confronté à d’importants soucis financiers, suite à son divorce houleux et très médiatique avec Amber Heard et à son procès perdu contre le tabloïd Sun, l’a remis en vente pour la modique somme de 55,5 millions de dollars, soit plus de 45 millions d’euros. C’est la 3e fois ! Seulement à ce prix-là, il trouve difficilement preneur …

Pourtant le site est exceptionnel ! Il faut dire que l’acteur, amoureux de la France, lorsqu’il décide d’acheter dans l’arrière-pays tropézien en 1999, voit les choses en grand. Pas question de se contenter d’une simple bicoque !

1 200 m² habitables à une vingtaine de kilomètres de Saint-Tropez

Situé au milieu d’un terrain en pente douce, avec une vue panoramique, le domaine est composé de plusieurs bâtiments du XVIIIe siècle. Il compte une vaste maison principale de 400 m² , six maisons d’hôtes, un bar/restaurant privé « Chez Marceline » avec tables bistrot en terrasse, une chapelle aménagée en chambre d’amis, un atelier d’artiste, deux piscines, dont l’une est bordée de sable, une place, une piste de skate board, une salle de sport et une cave à vin. Au total, 1 200 m² habitables à seulement une vingtaine de kilomètres de Saint-Tropez. Le tout sur un domaine de 15 hectares, parsemé d’oliviers et de vignes. Un véritable « paradis », à l’abri des curieux, comme il le qualifie en 2010 dans une interview et sur lequel l’acteur de prédilection de Tim Burton aime à se laisser aller à ne rien faire.

La vie rêvée d’artiste …

Johnny Depp révélé dans les années 80 par la série télévisée « 21 Jump Street » avait acheté ce hameau quand il était en couple avec Vanessa Paradis. C’était leur cocon familial. Ils y ont élevé leurs enfants, Lily-Rose et Jack, loin du bruit et de la fureur. De son propre aveu, l’acteur quittait rarement son « repaire ». Il a injecté dans le domaine 10 millions d’euros pour faire réaliser d’importants travaux de rénovation et de décoration et repenser entièrement le village dans un style bohème et années 30. C’est d’ailleurs ici à Plan-de-la-Tour que l’interprète de Jack Sparrow, dans « Pirates des Caraïbes », avait décidé de poser ses valises pendant le 1er confinement !

En 2015 et 2016, l’’acteur américain de 57 ans, qui compte plus de 50 films à son actif, l’avait proposé à la vente pour 23 millions d’euros !