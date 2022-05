Immobilier Los Angeles : Amber Heard lorgne sur la collection de Penthouses de Johnny Depp

Crédit immobilier : "La hausse des taux concerne tous les profils d’emprunteurs et tous les types de biens", Ludovic Huzieux

Alors que son procès en diffamation contre Amber Head défraye la chronique, Johnny Depp met vente sa collection de 5 penthouses située dans le centre-ville de Los Angeles.

Johnny Depp, star d’Hollywood et passionné d’immobilier

Largement considéré comme l’un des meilleurs acteurs d’Hollywood et l’une des stars du box-office, Johnny Depp a fait la une des journaux pour ses films, sa vie amoureuse et ses biens immobiliers intéressants, dont une île aux Bahamas.

L’acteur a entretenu une longue relation avec la chanteuse et actrice française Vanessa Paradis, période durant laquelle il a acheté un village français entier qui a récemment été mis sur le marché à 55,5 millions de dollars. Après sa séparation avec Vanessa Paradis, il épouse Amber Heard en 2015 dont il divorce à peine un an plus tard.

Depuis trois semaines, l’acteur pour diffamation devant la cour de Fairfax en Virginie son ex-femme Amber Heard pour avoir publié dans le Washington Post en 2018 un édito l’accusant de violance conjugales.

Les cachets faramineux de Johnny Depp envolés après l’édito d’Amber Heard (agent)

Les cachets des films tournés par Johnny Depp en 2017 dépassaient les 30 millions de dollars mais la star n’a pas conclu de contrat avec les studios d’Hollywood depuis un éditorial de son ex-femme, Amber Heard, l’accusant de violences conjugales, a détaillé lundi son agent. Jack Whigham, qui représente la star depuis octobre 2016, a témoigné par vidéo devant un tribunal de la banlieue de Washington, où se tient depuis trois semaines un procès très médiatisé entre les anciens époux.

En décembre 2018, au plus fort du mouvement #MeToo, la comédienne avait publié un éditorial dans le Washington Post, dans lequel elle se décrivait comme victime de violences conjugales sans toutefois citer son ancien mari. Johnny Depp, qui nie avoir jamais levé la main sur une femme, l’avait poursuivie en diffamation. L’accusant d’avoir ruiné sa réputation et sa carrière, il lui réclame 50 millions de dollars de dédommagements. Elle a contre-attaquée et réclame 100 millions de dollars.

Ces sommes mirobolantes sont à la hauteur des anciens cachets du héros de « Edward aux mains d’argent ». Selon son agent, l’acteur a touché 8 millions de dollars pour le film « City of Lies », 10 millions pour « Le Meurtre de l’Orient-Express » et 13,5 millions pour le deuxième volet des « Animaux Fantastiques » en 2017.

Alors que le procès en diffamation de Johnny Depp contre Amber Head defraye la chronique depuis plusieurs semaines – tel un mauvais divertissement, Amber Heard semblerait avoir à cœur d’acquérir l’un sinon la totalité des penthouses que son ex-époux possède à Los Angeles selon le site Top Toptenrealestatedeals.com. L’ex femme de Johnny Depp aurait touché 7 millions de dollars dans le cadre se son divorce.

Pirates des Caraïbes, un rôle à 22,5 millions de dollars

En 2018, il a « voulu prendre un peu de temps pour lui », et n’a tourné « que » deux films indépendants à l’automne: « The Professor » pour 3,5 millions et « En attendant les Barbares » pour un million, a ajouté Jack Whigham.

Mais « un accord avait été conclu » pour qu’il reprenne le rôle de Jack Sparrow dans le sixième opus de « Pirates des Caraïbes » pour 22,5 millions de dollars.

D’après M. Whigham, les accusations d’Amber Heard ont été « catastrophiques » pour Johnny Depp. « Après l’éditorial, c’est devenu impossible de décrocher un contrat avec un studio », a-t-il assuré.

Quant au tournage du film « Minamata », prévu début 2019, « ça a été très dur de le maintenir: le budget a dû être coupé, notamment le cachet de Johnny », qui n’a touché « que » trois millions, a dit l’agent.

C’était son dernier film, car, en 2019, les studios Disney ont « pris une autre direction » pour la saga Pirates des Caraïbes. Malgré des contacts avec les producteurs, « je n’ai pas pu sauver » ce rôle très « lucratif », a déclaré son agent. Interrogé par les avocats de Mme Heard, il a toutefois concédé que l’accord « était mal en point » dès l’automne 2018, soit avant la publication de l’éditorial. En avril, le tabloïd britannique The Sun avait déjà accusé Johnny Depp d’être « un mari violent ». L’acteur avait poursuivi ses éditeurs et a perdu à l’issue d’un procès qui a exposé au grand jour ses abus de drogues et d’alcool.

1 068 m2 de penthouses dans un immeuble Art déco

L’acteur a acquis 5 penthouses du célèbre Eastern Columbia Building, sur une période de plusieurs années, après la rénovation de l’immeuble de 13 étages en 2007.

L’Eastern Columbia Building, conçu par Claude Beelman en 1930, est un immeuble très réputé de Los Angeles pour son architecture Art déco – l’un des meilleurs exemples d’Art déco encore debout.

D’après Toptenrealestatedeals.com, cette collection de 5 penthouses était disponible en 2016 en tant que groupe d’unités pour 12,78 millions de dollars.

Qu’il s’agisse ou non d’une décision consciente de l’entreprise immobilière ou d’un heureux hasard, la collection d’unités peut être revendue dans son ensemble ou individuellement.

La collection de penthouse comprend cinq unités qui n’ont jamais été réunies, et qui peuvent être vendues ensemble ou séparément. L’ensemble de quatre condos disposant de deux chambres, et d’un penthouse disposant d’une seule chambre, pour un total d’environ 1 068 m2.

Visitez les Penthouses de Johnny Depp convoités par Amber Heard