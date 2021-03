Le coin du conseiller immobilier : Le temps pour réussir dans l’immobilier

Le coin du conseiller immobilier : Prospection téléphonique et pige

Savoir appréhender le temps est l’une des clés du succès des négociateurs ou mandataires immobiliers qui réussissent. Les conseils de Dominique Piredda.

Prévoir le temps

Se lancer dans l’immobilier, c’est d’abord prévoir le temps qu’il faudra, pour se former un minimum, pour se lancer, rentrer ses premiers mandats, recueillir ses premières offres, signer ses premiers actes authentiques et enfin encaisser ses premiers honoraires. Anticiper tous ces délais incompressibles, demande donc savoir prévoir et savoir gérer sa trésorerie dans le temps.

Prendre le temps d’accorder son temps

Obtenir un rendez-vous, parfois après plusieurs appels. Assister à ce rendez-vous, négocier un mandat, parfois après plusieurs entretiens, demande de la patience et de la persévérance. Gagner la confiance, être à l’écoute de nos prospects ou de nos clients, nécessite de savoir leurs accorder de notre temps, à chaque fois qu’ils nous en demandent.

Laisser le temps au temps

Demander aux vendeurs de faire confiance à une profession qui n’a pas toujours bonne réputation. Confier la vente de ce qu’ils ont souvent de plus cher, monétairement, mais aussi affectivement. Accepter que le prix qu’ils en espèrent ne soit pas celui du marché,… tout cela demande de leurs laisser du temps, celui de la réflexion avant l’acceptation.

Gérer dans le temps

Généralement toutes les actions que nous mettons en place, demandent du temps avant de pouvoir espérer obtenir des résultats. Il faut également apprendre à gérer les nombreuses priorités de notre métier. Réussir à générer des revenus suffisants, réguliers, et bénéficier d’une certaine notoriété, c’est savoir gérer son quotidien et être capable de se projeter dans le temps…

Trouver le temps de s’accorder du temps

Un niveau d’activité satisfaisant, générant des revenus suffisants, conduit souvent à un manque de temps. Négliger son entourage, ne pas prendre soin de soi, sacrifier ses moments de repos, voire ses vacances, n’est en rien une solution sur le long terme. Mieux vaut savoir se ressourcer auprès de ceux que l’on aime, se reposer, savoir lâcher prise, bref savoir s’accorder du temps à soi même…

Éviter de trouver le temps long

Avoir fait le tour de la question, répéter sans cesse les mêmes opérations, souvent sur les mêmes types de biens, peut parfois conduire à l’ennui. La diversité de notre métier qui réunit : la transaction dans l’ancien, la location, le commerce, la vente en futur achèvement, le foncier, le viager, permet à tout un chacun de pouvoir étendre ses compétences, et de se former en vue de se diversifier, et ainsi éviter de trouver le temps trop long.

Coach et formateur, Dominique Pirreda est aussi l'auteur et l'animateur du blog mandataire-immo.