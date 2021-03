Le coin du conseiller immobilier : La formule miracle pour votre portefeuille de mandats 1/2

La formule miracle qui transforme votre portefeuille de mandats en un récipient d’abondance au contenu inépuisable existe ! Dominique Pirreda vous dévoile ses secrets

Elle existe

Oui, la formule pour transformer votre portefeuille de mandats en un récipient d’abondance existe bel et bien. D’ailleurs, de nombreux agents et mandataires immobilier l’utilisent tous les jours, et si vous observiez d’un peu plus près vos confrères, vous n’auriez aucun mal à le vérifier.

Combien ?

Mais avant cela, répondez à cette question : Combien seriez-vous prêts à acheter cette fameuse formule ? Et aussi, combien croyez-vous que je pourrais en demander ? Imaginez, en investissant XX euros, ma formule vous garantit d’obtenir des mandats, toute l’année, vous n’aurez plus à vous plaindre des uns et des autres, plus à vous préoccuper du lendemain, juste à travailler et à vous concentrer sur le métier que vous aimez, celui d’agent ou de mandataire immobilier. Alors combien ?

D’autres aussi

Je ne suis pas le premier à vous promettre quelque chose. Certains vantent leur méthode miracle du genre : Comment obtenir 50 mandats en trois mois, ou comment recevoir des mandats de manière automatique, mieux encore, directement livrés sur votre canapé . Pourtant, comme dirait JP Fanguin dans sa réplique culte « la question est vite répondue ».

Pas de prix

Pour moi, si ceux qui possèdent une méthode miracle tentent de vous la vendre entre 700 et 2000 euros ce ne sont que des gagne-petit ou des apprentis sorciers sans aucune ambition. Une méthode qui rapporterait facilement 50 mandats, en moins de trois mois, à n’importe quel quidam, ou mieux qui les lui livrerait directement sur son canapé, c’est une méthode que vous ne pourriez certainement pas vous offrir, bref une méthode qui n’aurait pas de prix.

Gratuit

« Mais Dominique à quoi bon nous parler de ta formule miracle, si je ne vais jamais pouvoir me l’offrir ? » C’est bien là le vrai miracle, c’est justement parce qu’elle n’a pas de prix que je vous la propose GRATUITEMENT. Mais avant cela, voyons comment identifier ceux qui utilisent déjà ma formule miracle.

Comment ? c’est très simple, ce sont généralement les confrères qui ne se plaignent jamais … Ni des propriétaires qui, dans l’instant, ne veulent pas de leurs services, ni des acquéreurs qui recherchent le mouton à cinq pattes, ni de la concurrence trop nombreuse, ni des lois pas toujours en leur faveur etc..

Pas plus qu’ils ne semblent angoissés par demain. Ils ont des objectifs précis, au jour le jour, un agenda rempli et une vision claire de leur activité et de leurs résultats à court, moyen et long terme. Mieux, tout au long de l’année, leur portefeuille de mandats ne subit qu’une très faible amplitude, avec un nombre de mandats quasi constant, en adéquation avec le marché et le secteur sur lequel ils travaillent.

Mais alors si cette méthode existe réellement et qu’elle fait déjà ses preuves auprès de certains de mes confrères, en leur offrant d’excellents résultats, pourquoi me la confierais-tu gratuitement ? C’est simple, et une fois encore « la question vite répondue » : LES RÉSULTATS PROFESSIONNELS NE S’ACHÈTENT PAS, ils sont propres à chacun de nous.

Rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir les secrets de cette formule miracle.

Coach et formateur, Dominique Pirreda est aussi l'auteur et l'animateur du blog mandataire-immo.