Le coin du conseiller immobilier : La formule miracle pour votre portefeuille de mandats 2/2

La formule miracle qui transforme votre portefeuille de mandats en un récipient d’abondance au contenu inépuisable existe ! Dominique Pirreda vous dévoile ses secrets

Sur le net, c’est une grande braderie permanente de méthodes miracles. Généralement présentées pour offrir des mandats et réussir facilement, elles sont vendues selon des techniques marketing bien rodées, présentées à un prix supérieurs à 10 000 euros, pour être au final, proposées à l’achat entre 700 et 2000 euros, avec en plus à la clef, par un jeu de bonneteau ou de passe-passe, une avalanche de bonus et de cadeaux à faire pâlir le meilleur des camelots.

Pas toutes mauvaises

Si certaines de ces méthodes, une fois disséquées, peuvent parfois ne pas être mauvaises, alors pourquoi les clients sont-ils si nombreux à regretter de les avoir achetées ? Pourquoi ce genre d’investissement, pourtant plein de belles promesses, sonne-t-il le glas pour de nombreux prétendants au métier d’agent et de mandataire immobilier ? Des prétendants qui, très vite, viennent gonfler l’effarant taux d’abandon et celui du turnover de nombreuses agences, enseignes ou encore réseaux de mandataires.

Une fois encore, pour moi la « question est vite répondue ». La principale problématique avec ce genre de méthode annoncée comme miraculeuse, c’est que leurs auteurs ont oublié, ou volontairement occulté, le facteur le plus important de notre métier, le principal élément, le seul qui soit véritablement déterminant ? Lequel ? Vous, moi, le facteur humain tout simplement…

La méthode miracle ?

C’est justement la différence entre une méthode miracle et ce que j’appelle une formule miracle. La formule c’est avant tout un calcul, avec plusieurs facteurs et de nombreuses équations à résoudre si l’on veut espérer obtenir un résultat. Ce qu’il ne faut jamais oublier c’est que nous nous adressons à des humains, la pire des équations ! Pour qu’une méthode fonctionne il faut avant tout qu’elle soit en accord, qu’elle soit comprise et acceptée par celui qui devra l’utiliser.

C’est pour cela qu’une formule miracle dans ce domaine ne peut avoir de prix, car elle dépend avant tout de chacun d’entre nous et de nous seuls. J’accompagne tous les jours des gens issus de toutes professions, en reconversion volontaire, parfois non. Des gens de tous horizons qui pour certains réussiront, d’autres qui vivoteront quelques temps au sein de notre profession, et certains qui abandonneront.

Une chose est certaine, ceux qui réussiront ne sont pas ceux qui auront dépensé des sommes astronomiques pour acheter des méthodes soi-disant miraculeuses. De ce point de vue, c’est d’ailleurs plutôt encourageant de savoir que dans notre profession, le résultat ne s’achète pas, mais qu’il se construit. Pour une fois la morale est sauve.

Non, ceux qui réussiront sont ceux qui posséderont la bonne formule, celle que j’appelle la formule miracle. Ils sauront résoudre l’équation avec un grand E. Ils sauront se mettre au centre de leur activité. Ils comprendront que TOUT dépend avant tout d’eux-mêmes. Ils sauront que pour que les choses changent : leurs résultats, leurs revenus, leur bonheur, leur vie même, il faudra d’abord qu’ils changent eux-mêmes.

La prospection, clé de la réussite…

Obtenir des mandats et réussir dans notre métier, c’est avant tout prospecter. La prospection c’est la principale cause d’échec. Je ne connais aucun agent ou mandataire immobilier qui ait abandonné ce métier pour une autre raison que celle directement ou indirectement liée à la prospection ou plutôt au manque de prospection.

Alors bien sûr, la plupart des méthodes miracles que l’on veut vous vendre son basées sur la prospection digitale. Évidemment que c’est un mode de prospection qu’on ne peut ignorer aujourd’hui et qu’il faut prendre en compte dès maintenant. Mais si vous ne maîtrisez pas tous les autres modes de prospection, et surtout si vous n’appliquez pas la formule qui va suivre, alors vous allez au-devant de grandes difficultés et de désillusions.

Mon but ici n’est ni de vous décourager ni de vous dire que ça sera facile, les difficultés sont parfois utiles, car après tout, elle valorisent notre travail, l’image que nous avons de nous-même et font apprécier aux autres ce que nous leur apportons. Alors voilà ma formule miracle, celle que j’ai pu au fil du temps repérer chez tous ceux qui réussissent dans notre métier et également dans beaucoup d’autres , c’est donc bien une formule miracle et universelle dont-il s’agit.

… Mais il faut aussi bien se connaître et persévérer

Travailler sur soi, identifier ses peurs et savoir gérer ses émotions pour aller vers la connaissance de soi. C’est cette connaissance qui mène vers la maîtrise de soi et qui débouchera sur la confiance en soi. C’est alors de cette confiance que vous pourrez construire votre savoir être, celui qui vous permettra de faire face aux autres mais également à vous-même.

Viendront ensuite la persévérance, la curiosité, la formation et surtout l’action tout ce qui au fond bâtira votre savoir-faire. C’est à partir de là, seulement qu’il vous faudra faire savoir : faire savoir mais aussi faire valoir ce que vous êtes, montrer votre professionnalisme, prospecter sans craintes, parler de votre métier partout et à tout le monde, bref savoir prospecter naturellement.

Coach et formateur, Dominique Pirreda est aussi l’auteur et l’animateur du blog Coach et formateur, Dominique Pirreda est aussi l’auteur et l’animateur du blog mandataire-immo.