Immobilier : Vaut-il mieux être propriétaire ou locataire de sa résidence dans les 10 plus grandes villes de France ?

D’après les derniers chiffres de l’INSEE, 58% des Français sont propriétaires de leur logement. Dans les dix plus grandes villes de l’hexagone, l’accès à la propriété peut paraître compliqué : niveaux de salaires demandés élevés, apport conséquent. Pourtant, à y regarder de plus près, il est souvent plus judicieux d’investir dans son logement plutôt que d’en être locataire. C’est ce que révèle l’étude menée par Save.immo, application permettant de calculer en moins d’une minute de la pertinence d’un projet immo.

Evolution du prix d’un appartement en 5 ans

Entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2021, les villes ayant connu la plus forte progression du prix au m² sont :

Lyon (+39,1%)

Nantes (+37,9%)

Bordeaux (31,9%)

Toulouse (31,3%)

Lille (+29,6%)

Paris (+24,6%)

Strasbourg (+23,4%)

Marseille (20,4%)

Nice (17,4%)

Montpellier (+15,2%)

« Avec le COVID-19, le prix du marché de certaines grandes villes telles que Paris ou Lyon est en train de diminuer légèrement, mais cela devrait repartir à la hausse une fois la crise passée, c’est donc le bon moment d’investir », précise Paul Duthoit, fondateur de Save.immo.

Le salaire nécessaire moyen pour acheter ou louer un 2 pièces (environ 45m²)

Avec un apport de 10% couvrant principalement les frais d’acquisition, voici combien il faut gagner chaque mois pour espérer être propriétaire dans les 10 plus grandes villes de France :

Paris : 5 750€ / mois

Lyon : 2 950€ / mois

Bordeaux : 2 500€ / mois

Nice : 2 450€ / mois

Nantes : 2 100€ / mois

Lille : 1 950€ / mois

Strasbourg : 1 800€ / mois

Marseille : 1 800€ / mois

Toulouse : 1 800€ / mois

Montpellier : 1 750€ / mois

En tant que locataire, la donne change complètement :

Paris : 3 750€ / mois

Lyon : 2 400€ / mois

Nice : 2 400€ / mois

Bordeaux : 2 100€ / mois

Lille : 2 100€ / mois

Montpellier : 1 950€/ mois

Strasbourg : 1 950€ / mois

Marseille : 1 950€ / mois

Toulouse : 1 950€ / mois

Nantes : 1 800€ / mois

« On voit très clairement qu’il est plus intéressant d’acheter son logement plutôt que d’en être locataire dans les villes de Lille, Strasbourg, Montpellier, Toulouse et Marseille. A Nice, l’écart de prix par mois n’est que de 50€», reprend Paul Duthoit.

Des amortissements de frais d’acquisition extrêmement rapides

Contrairement à la moyenne nationale qui est de 5 ans, les dix plus grandes villes de France peuvent se targuer d’avoir un gros avantage : une durée d’amortissement des frais d’acquisition inférieure à un an.

Lyon : 6 mois

Nantes : 8 mois

Bordeaux : 9 mois

Paris : 11 mois

Marseille : 12 mois

Toulouse : 12 mois

Nice : 12 mois

Montpellier : 12 mois

Strasbourg : 12 mois

Lille : 12 mois

« A Paris, en 11 mois, le propriétaire a déjà amorti tous ses frais d’acquisition. Il va dès lors commencer à rembourser son achat et se créer un capital. Au bout de onze mois, s’il revend, il ne devra pas d’argent à la banque », poursuit Paul Duthoit

Propriétaire vs Locataire, qui gagne ?

Dans les 10 plus grandes villes de France, acheter sa résidence est plus intéressant que de la louer, à condition d’y rester un moins deux ans (excepté à Montpellier).

« On s’aperçoit qu’être propriétaire demande un effort financier plus important qu’en tant que locataire. Mais si un locataire a la capacité d’épargner suffisamment et qu’il souhaite s’installer pour au moins deux ans, alors il devrait sérieusement réfléchir au fait d’acheter», ajoute Paul Duthoit.

Achat en 2015, revente en 2020 : quelle plus-value ?

« À Paris, sur 5 ans, c’est comme si le propriétaire avait épargné l’intégralité des dépenses lié à son bien et qu’une rente de 570€ / mois venez s’y ajouter. On pense, souvent à tort, que notre résidence principale nous coûte de l’argent, alors qu’elle nous en rapporte beaucoup, même si on ne touche cette somme qu’à la revente», conclut Paul Duthoit.

