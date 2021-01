Immobilier Paris : Les prix augmentent mais heureusement les loyers baissent

Tout le monde n’est pas logé à la même enseigne … Selon les données du dernier Baromètre des Loyers SeLoger de l’année, si à Paris le prix au m² est en hausse, le loyer moyen, lui, est en baisse !

« Les données du dernier Baromètre des Loyers SeLoger de l’année montrent que le loyer moyen à Paris est en baisse, mais pas le loyer au m². Ceci s’explique par le fait que nous avons à faire – dans le parc actuel proposé à la location dans la capitale – à davantage de petits biens proposant des loyers légèrement plus faibles », souligne Séverine Amate, porte-parole chez SeLoger.

Hausse du prix immobilier à Paris, recul des prix à la location

Il semblerait que les prix des logements parisiens et que les loyers relevés dans la capitale suivent deux tendances opposées… En effet, alors que le Baromètre LPI-SeLoger nous apprend que le prix au m² à Paris enregistre 5,4 % de hausse sur 1 an pour atteindre 10 683 €, il pointe aussi une baisse des loyers dans la capitale. Sur l’année, le prix du loyer à Paris accuse 1 % de baisse annuelle pour tomber à 1 638 € par mois, charges comprises. Sur le marché parisien de la transaction, la tension est à son comble : les acquéreurs sont largement plus nombreux que les vendeurs, plus personne ne négocie et il n’est pas rare que des agents immobiliers vendent des biens par téléphone. En revanche, sur le marché de la location, la combinaison d’une augmentation de l’offre locative (Covid oblige, beaucoup de biens loués jusqu’alors en Airbnb ont été transférés sur le marché de la location de longue durée, Ndlr) et d’une probable baisse des revenus des locataires pourrait ainsi contribuer à avoir orienté à la baisse les loyers dans 3 arrondissements parisiens sur 4.

Bon à savoir : à Paris, le loyer moyen d’une location vide atteint 1 638 € (charges comprises) par mois et recule de 1 % sur 1 an (Source : Baromètre des Loyers SeLoger – janvier 2021).

Une baisse moins marquée des loyers des meublés parisiens

Il est intéressant de constater qu’à Paris, les loyers des meublés reculent légèrement moins rapidement (- 0,6 % sur 1 an) que ceux des locations vides (- 1 % sur 1 an). Comment expliquer cet écart ? Probablement par le fait que la transformation d’une grande partie des locations saisonnières en locations de longue durée, si elle a incontestablement contribué à booster l’offre locative dans la capitale, a également propulsé sur le marché des logements dont la plupart sont suréquipés et, partant, affichent des loyers plus élevés que la moyenne. Pour autant, tout ne s’explique pas toujours… et le recul qu’accusent les loyers parisiens pourrait n’être, somme toute, que fortuit et temporaire.

Bon à savoir : dans la capitale, les loyers des meublés (1 822 € mensuels, charges comprises) accusent 0,6 % de baisse sur 1 an (Source : Baromètre des Loyers SeLoger – janvier 2021).

La location, une alternative (négligée !) à l’achat immobilier …

Face à la tension qui règne sur le marché parisien de la transaction (forte demande, disponibilité insuffisante de l’offre, hausse des prix immobiliers, négociations au point mort…), la location constitue plus que jamais une alternative pour des Parisiens qui sont de plus en plus nombreux à ne plus avoir les moyens de devenir propriétaires dans la capitale. Pour autant, comme tout marché, celui de la location obéit à la loi de l’offre et de la demande. Il est donc permis de penser que plus les candidats malheureux à l’achat seront nombreux à se rabattre sur le marché locatif parisien, plus les loyers risquent d’augmenter…

Bon à savoir : le prix moyen au m² à Paris enregistre 5,4 % de hausse annuelle. Il se monte à 10 683 € (Source : Baromètre LPI-SeLoger).