Immobilier Los Angeles : Laetitia Hallyday se sépare de la villa construite par Johnny

Et si la villa de Johnny Hallyday à Marne-la-Coquette était maudite ?

Située dans le luxueux quartier de Pacific Palisades à Los Angeles, la villa californienne des Hallyday cherche preneur à 15 millions.

1100 mètres carrés à Pacific Palissades, 15 millions d’euros

Trois ans après le décès de Johnny Hallyday, Laetitia doit se séparer de la luxueuse villa de Pacific Palisades, quartier huppé au Nord de Los Angeles. La propriété où le couple habitait avec Jade et Joy été construite par Johnny en 2010 est située sur Amalfi Drive, à quelques encablures des maisons ayant des propriétaires tout aussi célèbres : Tom Cruise, Ben Affleck ou encore Katie Holmes.

Laetitia Hallyday a confié la vente à l’agence immobilière Coldwell Banker Brentwood office, spécialiste de l’immobilier de luxe et de prestige. Le prix affiché ? 17,9 millions de dollars soit 15 millions d’euros.

Un rez de chaussée somptueusement aménagé avec une cuisine de chef

La villa de deux étages s’étend sur 1100 m2. L’entrée donne sur deux magnifiques salons richement décorés aux goût du célèbre chanteur.

La cuisine était tenue par un chef et son équipe qui proposaient jour et nuit des plats pour la vedette et sa famille.

Le rez-de-chaussée abrite aussi une grande salle à manger, une bibliothèque, un bar, et une salle de jeu.

A l’étage, le lieu de vie de la famille Hallyday

Pour accéder au premier étage, la villa dispose de son propre ascenseur. Entre les chambres de la famille Hallyday et celles pour y accueillir les nombreux invités, la maison bénéficie de sept chambres.

La chambre de Johnny et Laetitia possède son propre bureau ainsi que sa terrasse privative jouissant d’une sublime vue sur tout Los Angeles.

Salle de sport, home cinéma et cave à vin, l’aménagement parfait pour se détendre.

Au sous-sol, Johnny s’était fait construire une salle de sport entièrement équipée. Grand sportif et passionné de boxe, il aimait prendre soin de son corps. Corps qu’il a souvent poussé à l’extrême sur scène, avec des shows toujours plus enflammés.

Un home cinéma d’une capacité de 18 personnes se trouve au sous-sol de la maison.

Toujours au sous-sol, on retrouve aussi une cave à vin authentique et digne d’accueillir les meilleures bouteilles au monde.

Un jardin à la hauteur du prestige du chanteur

Mais le plus somptueux reste le jardin, avec sa piscine à débordement étincelante et sa vue sur tout Los Angeles. Son orientation plein sud, permet de profiter du coucher de soleil en sirotant un cocktail les pieds dans l’eau.

Pendant que les adultes profitaient de la piscine, les deux filles et leurs copines pouvaient jouer sur leur propre terrain de jeu, spécialement construit pour elles.

Enfin la villa possède un vaste garage pouvant accueillir jusqu’à 4 voitures. Johnny grand passionné d’automobiles possédait une splendide collection de voitures et motos iconiques.

Les coûts d’entretien ? 17 000 euros par mois

Comme Laetitia l’a promis à Johnny, elle et ses filles resteront à Los Angeles jusqu’à ce que Jade et Joy terminent leurs études. Mais avec les 17 000 euros mensuels pour l’entretien de la villa, Laetitia doit choisir quelque chose de plus abordable. Les rumeurs de la ville disent qu’elle est à la recherche d’une villa moins onéreuse toujours à Pacific Palisades pour s’installer avec son nouveau compagnon Jalil Lespert…