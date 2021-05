« Anticipez pour bien vieillir à domicile », Dominique Boulbès

Covid-19 et salariés à domicile : Les mesures de chômage partiel sont reconduites jusqu'au 1er juin

Covid-19 et salarié à domicile : L'indemnité exceptionnelle est reconduite en juin

Vieillir en couple : sécurité et lien social

Dominique Boulbès, auteur du Vieillissement pour les nuls (Ed. Forts) est l’invité de Mon Podcast Immo.

Dominique Boulbès est un expert de la Silver économie. Président d’Indépendance royale, il est aussi vice-président du conseil national de la silver économie. Mon Podcast Immo fait le point avec lui sur la situation de ce public de plus en plus nombreux à souhaiter vivre longtemps à domicile (95%). Pour approfondir, lisez le dernier livre de D. Boulbès : « Le vieillissement pour les nuls » (éd. First).

