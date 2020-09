The Door Man ouvre un service de ventes enchères interactives en ligne

THE DOOR MAN une stratégie qui fait bouger les lignes et change la donne !

"The Door Man, un réseau unique et disruptif", Pascal Beuvelet et Pierre Arnaud Mazzanti

Aujourd’hui, il est désormais possible d’organiser librement des ventes immobilières via un système sécurisé d’enchères en ligne, appelées aussi enchères interactives. Nous sommes le premier réseau immobilier à mettre cette solution de vente à la disposition de l’ensemble de nos clients vendeurs et acheteurs.

Le réseau immobilier THE DOOR MAN lance les enchères immobilières interactives, progressives ou dégressives pour l’ensemble de ses clients acheteurs ou vendeurs.

Les enchère intératives en ligne accessibles à tous

Historiquement, les ventes aux enchères immobilières s’organisent, selon les procédures, via les Tribunaux de Grande Instance ou les Chambres des Notaires. Les ventes proposées sont publiques, ouvertes aussi bien aux entreprises, aux professionnels, qu’aux particuliers.

Ces ventes accessibles à tous, comportent quelques contraintes.

La première est financière avec la nécessité de consigner un chèque de banque (environ 10 % de la mise à prix) restitué si vous n’êtes pas l’adjudicataire.

La deuxième concerne les informations sur le bien vendu qui peuvent être considérablement limitées en termes d’accessibilité au bien à vendre où concernant la situation juridique d’occupation et ce particulièrement pour les ventes judiciaires.

Du fait de ces contraintes, les acquéreurs particuliers non professionnels ont peu recours à cette méthode d’acquisition qui, ramenée au nombre de transactions immobilières dans l’ancien en France, est marginale.

Aujourd’hui, il est désormais possible d’organiser librement des ventes immobilières via un système sécurisé d’enchères en ligne, appelées aussi enchères interactives.

THE DOOR MAN est le premier réseau immobilier à mettre cette solution de vente à la disposition de l’ensemble de ses clients vendeurs et acheteurs.

Le principe et les moyens d’utilisation sont simples et parfaitement sécurisés.

Il n’y a aucun frais, aucun versement préalable tant pour l’acquéreur et le vendeur qui participent à des enchères en ligne.

Deux types de ventes aux enchères en lignes, dégressives ou progressives

Pour chaque vente, THE DOOR MAN crée et ouvre une salle virtuelle d’enchères en ligne et engage une communication nationale pour promouvoir la vente.

Les candidats acheteurs, préalablement validés et invités par THE DOOR MAN, enchérissent en ligne après avoir visités le bien et obtenus à toutes les informations indispensables à leur prise de décision. De son côté, le vendeur, également en direct et en ligne, visualise l’évolution des enchères.

Le réseau THE DOOR MAN propose deux types d’enchères interactives, les enchères progressives et les enchères dégressives.

Les enchères progressives, sont parfaitement adaptées aux marchés immobiliers dits « tendus », à savoir ceux où il y a très peu d’offres (biens à vendre) pour de très nombreuses demandes (les acquéreurs). Dans ce cas précis, l’enchère progressive permet une vente plus rapide de son bien au prix le plus élevé possible. En effet, le fait de mettre les acquéreurs en concurrence permet d’obtenir le meilleur prix possible en un temps court.

Les enchères dégressives sont parfaitement adaptées pour les biens difficiles à vendre ou invendus depuis de nombreux mois. Cela va consister alors à démarrer les enchères à un prix fixé avec le vendeur, et poursuivre avec une baisse du prix par palier. Le premier acquéreur qui enchéri remporte l’enchère.

Dans le cadre des enchères interactives, qu’elles soient progressives ou dégressives, le vendeur choisi son acquéreur. Il n’est donc pas obligé de prendre celui qui a fait la meilleure offre car il peut privilégier d’autres critères de choix ainsi ce peut être le meilleur dossier de financement. Cette liberté de choix acquise au vendeur laisse aux acheteurs, qui n’ont pas fait la meilleure offre, l’opportunité de remporter l’enchère.

Dès que l’offre est acceptée par le vendeur, le processus classique de vente est activé avec la signature d’une intention d’achat, puis la signature de l’avant contrat devant notaire.

Bref, vous l’avez compris, les enchères interactives en ligne permettent une démocratisation bienvenue des ventes aux enchères, jusque-là souvent réservées aux plus initiés.

Chez THE DOOR MAN, afin de pouvoir organiser des enchères interactives pour nos clients, nous avons créé le Mandat FLASH qui sera mis à la disposition de tous les membres de notre réseau à compter du mois d’octobre 2020