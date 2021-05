Déconfinement progressif : Les nouvelles règles à respecter pour sortir de la maison

Couvre-feu à 18h : Tout savoir sur les nouvelles règles du jeu et rentrer à l'heure à la maison

Le jeudi 29 avril, Emmanuel Macron a annoncé un déconfinement progressif du territoire du 3 mai au 30 juin. Tout savoir sur l’assouplissement des règles sanitaires.

Un plan de déconfinement en 4 étapes

Le jeudi 29 avril Emmanuel Macron a annoncé un déconfinement du territoire progressif en 4 étapes. Ce plan a commencé le 3 mai et se terminera le 30 juin. Durant ces phases, plusieurs assouplissements des règles sanitaires auront lieu.

Plus besoin d’attestation pour sortir de la maison

Depuis le 3 mai, vous pouvez vous déplacer dans un rayon de plus de 10 kilomètres de votre domicile. Vous pouvez aussi effectuer des déplacements inter régionaux sans attestation de déplacement.

Retour à l’école progressif pour les collégiens et lycéens

Tous les collégiens peuvent retourner à l’école à l’exception des élèves de 4e et 3e des 15 départements les plus touchés par l’épidémie (soit le Nord, l’Aisne, l’Oise, les Yvelines, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val d’Oise, le Val-de-Marne, l’Essonne, Paris, la Sarthe, la Loire, le Rhône et les Bouches-du-Rhône), qui doivent se rendre au collège en « demi-jauge ».

Quant au lycéens, ils ont repris tous en présentiel « demi-jauge ».

En complément des gestes barrières habituels, les tests salivaires et les autotests doivent être généralisés dans les établissements.

Maintien du couvre feu à 19h

Pas d’assouplissement concernant le couvre-feu. Il reste effectif de 19h à 6h du matin sur la totalité du territoire métropolitain sous peine d’une amende forfaitaire de 135€.

Le télétravail doit être favorisé

Les règles sanitaires prévoient 100% de travail à distance pour les métiers qui le permettent. Lorsque le salarié en ressent le besoin, il peut se rendre un jour sur site par semaine avec l’accord de son employeur.

Les commerces non-essentiels restent fermés

Les lieux de culture et les commerces fermés avant le 3 mai n’ont pas été autorisés à rouvrir. Les commerces dits « non-essentiels », les centres commerciaux, les bars, les terrasses, les restaurants, les cinémas… restent fermés.

Seconde phase du déconfinement le 19 mai

Le déconfinement progressif connaitra de nouvelles mesures les prochaines semaines, notamment le 19 mai avec une annonce du décalage du couvre-feu à 21 h. Beaucoup d’ouvertures sont prévues comme celles des lieux de culture, des stades ou des commerces. Ces levées de restrictions seront effectives dans tout le pays, sauf dans les départements dont le taux d’incidence dépasse les 400 cas pour 100 000 habitants.