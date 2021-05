Immobilier et crise sanitaire : Foncia met en lumière ses collaborateurs de l’ombre dans un blog « Belles personnes »

Avec son blog, « Belles personnes », Foncia présente les portraits de celles et ceux qui participent, au quotidien, à la réputation de la marque, à la qualité de ses services et à la satisfaction de ses clients. Hommage …

On découvre d’abord leurs visages. Parce que derrière une adresse, un numéro de téléphone, un courrier, une démarche administrative, comptable ou juridique, il y a des personnes en chair et en os.

On découvre ensuite des parcours classiques ou atypiques, de nombreux métiers, des illustrations d’un quotidien fait de relations humaines, de résolutions de problèmes, de règlementations nombreuses à maîtriser, expliquer….

On découvre enfin des personnalités passionnées par leur métier, par le défi quotidien de satisfaire toutes les demandes, toutes les urgences, tous les imprévus, des personnalités qui ont pu évoluer au sein de leur entreprise, qui y sont attachées, qui l’aiment, et qui sont heureuses de partager leur expérience.

L’entreprise au travers des femmes et des hommes qui font Foncia

Dans le monde du service, on a pour habitude de dire que la véritable richesse de l’entreprise est son capital humain. Mais que faisons-nous pour valoriser l’humain qui reste généralement dans l’ombre ? Parce que derrière chaque service, il y a des humains, des femmes et des hommes engagés, avec des expertises métiers complémentaires, Foncia a décidé de mettre en avant leur engagement professionnel et personnel grâce à un média dédié : le blog Belles personnes.

Un hommage aux équipes exceptionnelles pendant la pandémie

Comme le dit Philippe Salle, président du groupe Foncia, « depuis le début de la crise sanitaire, les collaborateurs et les collaboratrices du groupe Foncia ont été extraordinaires d’engagement, d’adaptabilité, de puissance au travail, face aux difficultés personnelles et professionnelles liées à la pandémie, à la complexité d’assurer leurs missions dans un contexte inédit et particulièrement contraignant. Chacun a su s’organiser et se mobiliser pour donner le meilleur de lui-même, pour porter à ses clients une attention quotidienne, en conservant de belles attitudes de service, de proximité, de réactivité ».

Et Frédéric Fougerat, directeur communication et RSE du groupe Foncia, et à l’origine de cette initiative, d’ajouter : « avec le blog Belles personnes, Foncia avait pour objectifs de valoriser ses collaborateurs et collaboratrices, en montrant l’humain qui incarne le service, en expliquant la réalité du quotidien de métiers méconnus et souvent fantasmés, en renforçant le sentiment d’appartenance, et en donnant à Foncia une image employeur, non pas corporate ou publicitaire, mais transparente, en donnant la parole aux collaborateurs et collaboratrices du groupe, pour les présenter telles qu’elles sont, des belles personnes ».