Le coin du conseiller immobilier : L’immobilisme

Augmenter son chiffre d’affaires, évoluer dans sa profession… tout en évitant l’immobilisme. Dominique Piredda vous donne ses précieux conseils !

L’immobilisme, qu’est-ce que c’est ?

Celui qui souffre d’immobilisme est inconscient, plus il reste immobile et plus il veut le rester, il s’empêche et se prive de toute créativité, de toute évolution. Il se renferme sur lui-même et généralement finit par se résigner au sort qu’il se réserve. Tôt ou tard, il désignera son environnement, ou encore les personnes de son entourage, comme les seules responsables de la situation dont lui-même s’empêche de sortir.

Peut-être vous reconnaissez-vous dans l’immobilisme. Vous répétez les mêmes choses, toujours les mêmes actions, parfois le même manque d’action, et bien entendu les mêmes erreurs. Difficile de vous inspirer de ce que font les autres. Vous vous interdisez de faire « autrement », peu à peu le but que vous vous étiez fixé disparaît. Vos objectifs pour l’atteindre se limitent à vos habitudes et à votre routine. Plus de remise en question, plus de prise de risque. Les opportunités passent sans que vous les saisissiez et lorsque vos confrères en bénéficient, vous dites que contrairement à vous, eux, ont de la chance.

Comment en sortir ?

Pour un second souffle et sortir de l’immobilisme, le premier facteur qu’il vous faut identifier c’est : la peur. Celle qui s’est installée en vous. La peur de faire différemment, la peur de faire autrement que ce qu’on vous a dit, ou encore la peur d’être jugé si vous échouez. Si vous désirez que les choses changent, vous devez accepter de prendre des risques, et cesser de penser que la manière dont vous faites les choses est la meilleure et l’unique façon de les faire.

Certes, qui n’aime pas le confort ? Celui qui sécurise, qui repose, et qui nous évite de remettre en question tout ce qui semble fonctionner, et que nous avons parfois mis du temps à construire. Pourtant nous avons généralement tous soif de mieux, de voir plus de nouveautés. C’est tout le paradoxe de celui qui souffre d’immobilisme, qui fait tout pour que rien ne change, tout en se plaignant de subir la situation qu’il s’entête à maintenir en place et finit par s’ennuyer…

Vous, quand avez-vous véritablement cru en vous pour la dernière fois ? Cru en votre capacité à changer, améliorer ou faire évoluer les choses dans votre activité ? Vers quelle personne, quelle lecture ou encore quelle formation vous êtes-vous tourné récemment pour vous réorganiser, mieux performer ou encre mieux vous sentir ?

Alors pour sortir de votre immobilisme, vous rapprocher de votre but, quel qu’il soit, ne plus stagner, ne plus vous ennuyer, ne plus dire que ceux qui réussissent ont de la chance, ne plus jouer les Caliméro, mais au contraire, vous réaliser, pourquoi pas vous éclater, il n’y a pas 36 solutions.

Croyez-en vous et formez-vous !

Dès lors que l’on admet que la situation actuelle de chacun est le fait de ses propres choix, de ses décisions, de ses arbitrages et de ses actions voire même de son manque d’actions passées, on ne peut entrevoir l’immobilisme que comme un véritable auto-sabotage. Votre futur n’existe pas encore, c’est à vous de le créer, et pour se faire : Croyez en vous !

Pour chaque formation, obligatoire et bien au-delà, choisissez vos formateurs et le bon programme. Étudiez vos besoins et vos envies qui peuvent-être directement liés à l’immobilier, au niveau technique mais également comportemental, qui peuvent vous aider à vous dépasser ou encore, et je terminerai par cela, car c’est peut-être le plus grand service que je peux vous rendre, choisissez le programme de formation qui vous mettra le véritable coup de pied aux fesses, celui que vous savez pertinemment vous manquer.