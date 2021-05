Le Moulin de Conques : L’hôtel de charme et sa table étoilée au Guide Michelin cherche preneur pour 1 329 000€

Lors de notre première visite avec ma compagne, nous avons eu un véritable coup de cœur pour cette propriété en pierre et Lauze : un lieu idyllique bordé de la rivière Dourdou en plein cœur du charmant département de l’Aveyron. Après plus de vingt ans ici, de nouveaux projets s’offrent à nous. La richesse de ce lieu et son histoire permettra au futur acquéreur d’exploiter l’éventail des possibles, gîtes, tables d’hôtes ou hôtel particulier, cuisine gastronomique ou bistronomique. Nous avons vraiment à cœur que le charme du moulin perdure encore quelques siècles.

Dans le village de Conques, classé parmi les plus beaux de France, l’ancien moulin de Cambelong, lieu chargé d’histoire, restauré par le chef étoilé Hervé Busset, qui abrite un hôtel de charme composé de 9 chambres classées et un restaurant gastronomique reconnu, est mis en vente au prix de 1 329 000 €.

Le village de Conques est inscrit au Patrimoine mondial à l’Unesco depuis 1998 et attire 500 000 visiteurs par an. Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, non loin de l’abbatiale Sainte-Foy aux vitraux conçus par l’artiste Pierre Soulages, cet ancien moulin aux toits de lauze est idéalement placé en bordure de la rivière Dourdou.

Un véritable havre de paix et un paradis gustatif en plein cœur de l’Aveyron

Dès 1999, Hervé Busset, chef autodidacte, s’installe dans cet écrin de verdure, aux côtés de son épouse. Au sein de cet authentique moulin à eau, figure d’une véritable institution aveyronnaise datant du XVIIIe siècle, auparavant exploité comme hôtel restaurant, le couple décide de créer ce qui deviendra Le Moulin de Conques : un Moulin de charme associé à une table gastronomique. Le Chef exprime dès lors tout son savoir-faire culinaire fondé sur l’utilisation de produits locaux, le recours aux plantes sauvages, pour la composition de plats gourmands aux accents du terroir aveyronnais. En 2007, son engagement passionné et ses plats de haute volée sont récompensés d’une étoile Michelin.

« C’est une cuisine d’une grande finesse et de très bon standing. Cela vaut l’étape ! », attribue le très célèbre guide gastronomique. L’Hôtel du Moulin de Conques est quant à lui marqué de l’empreinte de Dominique Busset qui accompagne Hervé pour la réception et le suivi administratif, elle partage sourire et plaisir de recevoir avec passion ses hôtes.

« Lors de notre première visite avec ma compagne, nous avons eu un véritable coup de cœur pour cette propriété en pierre et Lauze : un lieu idyllique bordé de la rivière Dourdou en plein cœur du charmant département de l’Aveyron. Après plus de vingt ans ici, de nouveaux projets s’offrent à nous. La richesse de ce lieu et son histoire permettra au futur acquéreur d’exploiter l’éventail des possibles, gîtes, tables d’hôtes ou hôtel particulier, cuisine gastronomique ou bistronomique. Nous avons vraiment à cœur que le charme du moulin perdure encore quelques siècles », explique Hervé Busset.

6 hectares de terrain et 700 m² de surface habitable

1 329 000 euros : c’est le prix (frais d’agence inclus) pour ce bien datant du 18ème siècle comprenant les murs et le fonds de commerce, mis en vente par Sélection Habitat – Agence Hamilton, spécialisée en demeure de caractère. Dans un emplacement exceptionnel, cette propriété qui s’étend sur 6 hectares de terrain et 700 m² de surface habitable a été entièrement rénovée et ne nécessite pas de travaux d’homologation. Les huit chambres et une suite ont été refaites en 2011. Leur décor s’inspire des peintures de Pierre Soulages, artiste peintre Ruthénois, particulièrement connu pour son usage des reflets de la couleur noire et ses thèmes de couleurs …

Quelques années après leur achat, Hervé et Dominique Busset ont repensé chaque pièce pour qu’elles s’harmonisent avec leur environnement et conservent ainsi l’âme de cette propriété de prestige. Une cuisine de Chef Maestro By Bonnet y est installée et le séjour a été aménagé pour accueillir une trentaine de couverts.

« Avec la crise sanitaire, nous voyons beaucoup de citadins qui souhaitent s’installer au vert. Mais c’est également une belle opportunité de racheter un lieu chargé d’histoire et de changer de vie. Cette résidence insolite détient un fort potentiel de développement de par sa renommée et son emplacement exceptionnel. Qui plus est, il est entièrement restauré et totalement évolutif, en envisageant, si l’acquéreur le souhaite, d’installer un fonctionnement hydraulique », ajoute Jean-Stéphane Vilain, Gérant de Sélection Habitat – Agence Hamilton

Venez tester les lieux

Grâce à un partenariat avec Try and Buy, Sélection Habitat Agence Hamilton propose aux futurs acquéreurs de tester les lieux pendant une ou deux nuitées. Assurés pendant toute la durée du séjour et moyennant le versement de 0,05 % de la valeur du bien par nuit, les locataires pourront découvrir les nombreux avantages qu’offre Le Moulin de Conques.