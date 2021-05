Melun : Cogedim confie à l’artiste Mantra le soin de réaliser la palissade du projet « Central Nature »

Cogedim a choisi Quai 36 et l’artiste Mantra pour les travaux du chantier « Central Nature » situé boulevard de Maincy à Melun (77). Objectif, replacer l’art au cœur de la ville de Melun.

Un projet d’ampleur pour la Seine-et-Marne

Le projet « Central Nature » à Melun, initié en décembre 2018, développe un ensemble composé d’immeubles collectifs, intermédiaires et de maisons individuelles, pour un nombre total de 463 logements. La livraison est prévue à partir du 1er trimestre 2023.

Situé sur l’ancien site de l’Hôpital Constance Pascal de Melun, à 15 minutes à pied du centre-ville avec un commerce en pied d’immeuble, « Central Nature » est un projet d’ampleur pour l’agglomération de Melun Val de Seine.

Mêlant architecture classique et contemporaine, il s’intègre harmonieusement dans son environnement résidentiel et commerçant. A seulement 40 minutes de la capitale, Melun séduit par son décor verdoyant et ses activités locales nombreuses. Dotée de la certification Biodivercity, la résidence répond parfaitement à un objectif de construire de façon plus écologique et durable.

Avec cette nouvelle réalisation, Cogedim se pose comme un véritable partenaire de la ville de Melun, plaçant le bien-être de ses habitants au cœur de ses préoccupations.

Une sensibilisation à l’art et à l’environnement

Durant la période de travaux, Cogedim a choisi Quai 36 pour donner vie à la palissade du chantier. L’objectif, enchanter le quotidien des usages et riverains et transmettre une expérience culturelle au plus grand nombre. Cogedim souhaite accompagner cette démarche de transformation urbaine par un volet artistique, en écho avec les enjeux portés par le projet.

C’est l’artiste Mantra qui a été sélectionné par la Ville de Melun pour réaliser une œuvre poétique et colorée qui sera peinte sur place du 12 au 14 mai. Extrêmement sensible à ce qui l’entoure, Youri Cansell, dit Mantra, éclaire non seulement nos villes mais nous alerte également sur les problématiques urgentes que connait la planète. Pour sa participation au projet de réalisation de cette palissade, son intention est de mettre en lumière le grand effondrement de la biodiversité dont l’humanité est actuellement témoin.

Ce projet a pour objectif de replacer l’art au cœur de la ville et de consolider le lien unissant les riverains à leur environnement. Cette fresque, qui sera visible pendant 2 ans, permettra d’animer le boulevard de Maincy et de faire découvrir aux Melunais l’art et la culture d’un artiste français reconnu à l’international.

« Valoriser l’art le temps des travaux sur la plupart de nos opérations majeures est quelque chose d’essentiel pour nous. Dans le cadre de la requalification de l’ancien site de l’Hôpital Constance Pascal, nous avons choisi de nous associer à l’artiste Mantra et la maison de production Quai 36. Je suis persuadé que cette fresque égaiera le quotidien des habitants la ville de Melun », indique Arnauld de Labriffe, Directeur Régional Cogedim Ile-de-France Est.

Palissade Quai36 et Mantra – ©Quai36