Le groupe EX’IM lance sa chaîne de podcasts « INFODIAG »

Le « Guide pratique : Famille et successions 2019 » est paru

Le groupe Ex’im lance une chaine de podcasts 100% dédiée au logement.

Une première saison de 12 épisodes

Cette émission, nommée « INFODIAG », comprendra une première saison de 12 épisodes. Les épisodes seront publiés tous les jeudis sur les réseaux sociaux, ainsi que sur le site exim.fr et les plateformes de streaming (spotify, deezer, soundcloud, apple podcast…).

« Nous sommes TOUS de plus en plus concernés par la prévention des risques dans nos logements. Comment y vivre mieux, comment consommer moins… Et la rénovation des logements, initiée par la Loi Energie Climat est au cœur des enjeux de l’Habitat de demain.

8 minutes pour comprendre

« Ces podcasts aideront les particuliers comme les agents immobiliers à mieux appréhender et comprendre les sujets autour de la sécurité des logements, de l’amélioration de la consommation d’énergie et des dispositifs mise en place par le gouvernement », déclare Yannick Ainouche , PDG du groupe EX’IM.

… avec Chritian Been responsable technique EX’IM

Chaque jeudi, Christian Bee, responsable technique EX’IM répond aux questions que se posent les Français sur leur logement dans l’émission de podcasts INFODIAG. D’un format court (8 minutes), ces épisodes se veulent didactiques. Exit donc le jargon professionnel souvent peu compréhensible (normes, abréviations etc.), ils ont été conçus pour que chacun y trouve une information claire et accessibles à tous.

Les épisodes s’articulent autour des 3 thématiques : La consommation d’énergie, L’information à connaître lors d’une vente, Les risques liés à l’amiante et au plomb.

POur écouter le premier épisode, rendez-vous ici.