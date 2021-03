Rendez-vous les 31 mars et 1er avril pour la saison 2 des «Proptech Digital Days» : 2 jours exceptionnels, 100% en ligne, qui permettront aux professionnels de découvrir toutes les innovations dans l’immobilier !

Évènement 100% digital du label RENT, les « Proptech Digital Days » reviennent les 31 mars et 1er avril prochains, après une première édition en novembre dernier qui avait réuni plus de 6 000 visiteurs en ligne.

Pendant ces deux jours, les professionnels pourront découvrir gratuitement les tendances 2021 et les dernières innovations de la Proptech sur l’ensemble des marchés immobiliers (promotion, construction, tertiaire, location…), rencontrer les start-ups et les acteurs incontournables du secteur, et obtenir toutes les clés pour réussir leur digitalisation.

Parmi les grands temps forts de la saison 2 des Proptech Digital Days …

Une vingtaine de conférences en live inédites, avec un module « chat » pour échanger directement avec les intervenants. Cette nouvelle édition réunira un casting inédit avec des acteurs incontournables du marché de l’immobilier et du numérique français et internationaux parmi lesquels Fréderic Duval, Directeur Général d’Amazon France, Laurent Vimont, Président de Century 21, Christine Fumagalli, Présidente du réseau Orpi, et Tarek Elessawi, Senior Ventures Associate, Plug and Play Tech Center.

Une marketplace exclusive et optimisée : les visiteurs auront la possibilité de prendre rendez-vous en ligne avec les acteurs de la Proptech, d’échanger directement avec eux et découvrir en vidéo l’ensemble de leurs produits et leurs services.

7 parcours visiteurs créés autour de 5 thématiques fortes : la Transaction, la Location, la Technologie, la Promotion Immobilière et le Syndic. Dans ces parcours, les visiteurs pourront retrouver l’ensemble des acteurs référents à rencontrer et les contenus vidéos associés (conférences, ateliers pratiques,…) pour découvrir les dernières innovations sur ces métiers.