« Le report du salon, on en fait une opportunité, on lance les Proptech Digital Days by RENT », Stéphane Scarella

Pas simple d’organiser des évènements professionnels dans le contexte sanitaire que l’on connait aujourd’hui. Mon Podcast Immo reçoit Stéphane Scarella, directeur du salon RENT, qui revient sur le report de l’édition physique et annonce un évènement digital.

Une des dernières décisions du gouvernement pour lutter contre la Covid-19 – est la baisse de la jauge maximale autorisée pour les grands rassemblements à 1000 personnes… Qu’avez-vous décidé pour le salon RENT qui devait se tenir les 4 et 5 novembre prochain ?

Les annonces du gouvernement nous ont obligé à prendre une décision à la fois difficile, mais en même temps, raisonnable et raisonnée. On a fait le choix de décaler l’édition de RENT, qui était prévue physiquement les 4 et 5 novembre à la porte de Versailles. On se retrouvera les 31 mars et 1er avril 2021 à la Porte de Versailles, toujours dans ce pavillon 6, pour une édition physique. On décale donc cette édition de quelques mois.

Envisagez-vous, là encore, de pouvoir reporter à nouveau l’événement si la situation l’exige ?

Il y a deux choses. D’abord, on a travaillé depuis quelques semaines au regard de la situation sanitaire et sur ce que j’ai appelé un plan B. Donc, ce plan B, nous l’avons déclenché une douzaine d’heures après les annonces du gouvernement, pour à la fois rassurer nos exposants et proposer un certain nombre de choses. Personne n’a de boule de cristal. Personne ne sait dans quelle situation nous serons le 31 mars prochain. On a choisi cette date et je remercie les équipes de Viparis et de la Porte de Versailles parce que ça n’a pas été simple de s’inscrire dans un agenda sur un mois de mars qui est un mois qu’on aime beaucoup dans l’immobilier. Et puis d’ici là, on va proposer aussi un certain nombre de contenus. Donc, on ne fait pas rien en attendant le 31 mars. Au contraire, on fait de cette situation un peu singulière une opportunité et on lance les Proptech Digital Days by RENT. C’est à dire que les 4 et 5 novembre prochain, donc dans 5 semaines, on proposera à la communauté proptech et à l’ensemble du marché de l’immobilier de se retrouver pendant deux jours pour des contenus, des conférences, des ateliers, du networking, des possibilités de prendre des rendez-vous entre les visiteurs et d’exposants, et ce, complètement en ligne, 100% digital, en lieu et place de l’évènement physique. Vous voyez qu’on a à la fois organisé un report de l’évènement physiquement en se donnant rendez-vous le 31 mars. Et pour autant, on a profité de cette séquence pour créer une opportunité de business, de networking et de contenu en proposant une nouvelle expérience autour du label RENT, cette fois-ci sont 100% digital dans quelques semaines.

Concrètement, comment ça va se passer ? J’ai même envie de dire techniquement comment ça va se passer ?

On avait déjà amorcé avec toute l’équipe une hybridation de l’évènement. On avait d’ores et déjà prévu de faire en sorte que sur une plateforme visiteurs, on puisse rentrer en contact avec les exposants et choisir de faire des rendez-vous, soit physique, soit de manière distancielle. Donc, on va accélérer cette mutation et on a effectivement une plateforme qui va permettre de délivrer du contenu avec des conférences, des ateliers, des webinaires sur un certain nombre de thématiques comme on aurait les conférences physiques. Et puis, on aura aussi la possibilité, à travers des parcours visiteurs (qui ne seront pas physiques mais complètement digitaux) sur des thématiques. Je prends un exemple : vous voulez choisir un parcours visiteur sur les logiciels immobiliers… et bien vous avez un certain nombre d’industriels qui sont présents dans ces parcours, qui se présentent à vous à travers des vidéos, des contenus et vous avez la possibilité, en tant que visiteur, en tant qu’agent immobilier de rentrer en contact et de poser des rendez-vous, de tchater, d’échanger par mail ou de demander une visio-conférence.

Je suis visiteur, je veux assister à ces Proptech Digital Days les 4 et 5 novembre prochains. Comment ça se passe bien ? Il y a un site pour s’inscrire ?

Il y aura un site pour s’inscrire. On va communiquer auprès du marché dès la semaine prochaine là-dessus. Là, on communique sur le rapport de RENT et on fait le tour des exposants, etc. Comment ça va s’organiser ? De manière assez simple. On va ouvrir cette plateforme à tout le marché, c’est à dire n’importe quel agent immobilier de France et de Navarre, équipe digitale de n’importe quel promoteur ou constructeur. Chacun pourra gratuitement se connecter sur cette plateforme en s’identifiant et il aura alors accès à tous les contenus pendant deux jours. Et la possibilité aussi de choisir des parcours visiteurs et de rencontrer les exposants en découvrant leur fiche, leur identité et en prenant rendez-vous ou contact avec ces exposants s’ils veulent aller plus loin. Ce sera complètement gratuit pour les visiteurs et cela permettra effectivement de générer du lead, du networking et, on l’espère bien, du business pour les exposants. C’est une nouvelle expérience. On va avec l’aide de nos exposants et de nos partenaires éprouver tout ça pendant ces deux jours et regarder comment on peut, sous le label RENT, accompagner de nouvelles expériences, à la fois visiteurs et exposants.